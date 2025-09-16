Xem nhanh 12h: Bi kịch cháy nhà 4 người tử vong | Thống nhất một bộ SGK từ 2026

Xem nhanh 12h ngày 16.9 có những nội dung chính sau:

XEM NHANH 12H 16.9: Bi kịch cháy nhà gia đình 4 người tử vong | Thống nhất một bộ SGK từ 2026

Hiện trường vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến gia đình 4 người tử vong

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 16.9, một lãnh đạo xã Thường Tín (TP.Hà Nội) xác nhận vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn thôn Văn Giáp xảy ra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 4 giờ 30. Ở thời điểm hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có 4 người đang ngủ, gồm 2 vợ chồng và 2 người con.

Do cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong tại chỗ.

Video chửi thề 'nói xấu' con gái Huế: Xem xét xử lý vụ việc

Đoạn clip gây xôn xao được đăng trên TikTok, ghi lại cảnh một nam thanh niên đang đi trên cầu Trường Tiền (TP.Huế) và buông lời "nói xấu" con gái Huế.

Đoạn clip đăng tải đã khiến dư luận phẫn nộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Điều khiến cộng đồng mạng càng phẫn nộ chính là xuyên suốt clip có những câu chửi thề tục tĩu, khó nghe. Không chỉ xúc phạm phụ nữ Huế, người này còn cố tình so sánh, phân biệt vùng miền. Đây không chỉ là hành vi thiếu văn minh mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với văn hóa và con người của một vùng đất.

Cơn bão "gạch đá" đã ập đến ngay sau khi clip được đăng tải, hầu hết đều bày tỏ sự phẫn nộ. Dư luận cho rằng hành vi này không chỉ là lời nói thiếu văn hóa, mà còn thể hiện sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự phụ nữ Huế và cố tình phân biệt vùng miền . Những lời lẽ thô tục, phản cảm trong clip đã khiến nhiều người phải thốt lên "thật quá đáng", yêu cầu tài khoản TikTok của người này phải bị xử lý mạnh tay.

Ngày 15.9, lãnh đạo Sở VH-TT TP.Huế cho biết đã gửi văn bản đề nghị Sở VH-TT TP.HCM (nơi người xuất hiện trên clip đang sinh sống) xem xét xử lý.

