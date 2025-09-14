Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Dự báo mưa lớn kéo dài ở TP.HCM | Người có nhà xa chỗ làm được mua nhà ở xã hội
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Dự báo mưa lớn kéo dài ở TP.HCM | Người có nhà xa chỗ làm được mua nhà ở xã hội

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
14/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 14.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 14.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Toàn cảnh thảm án rúng động ở Đắk Lắk: Giết cả nhà 'vợ hờ' nhưng không ra tay với con ruột

Một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk vào đêm 12.9, khiến dư luận cả nước bàng hoàng. Chỉ trong ít giờ, 3 người trong một gia đình đã bị sát hại, một cháu bé may mắn thoát chết nhưng mang trên mình nhiều vết thương, và nghi phạm chính không ai khác là người từng chung sống như vợ chồng với nạn nhân.

Đi giao mèo, bị người đàn ông lạ tấn công vô cớ

Ngày 12.9, một người đàn ông làm nghề buôn bán mèo cảnh bị tấn công vô cớ ngay trên đường phố, dẫn đến chấn thương phải nhập viện. Hiện Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), đang khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng liên quan để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Cận cảnh con đường 12 tỉ đồng, thi công ‘thần tốc’ 20 ngày ở Quảng Trị

Một tuyến đường mới vừa chính thức được đưa vào sử dụng tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị. Chiều 13.9, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Sen Bàng, công trình được doanh nghiệp này tài trợ 100% kinh phí, với tổng vốn đầu tư gần 12 tỉ đồng.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 15.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

tin nóng hôm nay dự báo thời tiết nhà ở xã hội hành hung Giết người
