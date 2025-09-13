Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/09/2025 16:04 GMT+7

Tuyến đường Sen Bàng (thuộc xã Hoàn Lão, Quảng Trị) dài 3,24 km vừa được Tập đoàn Sơn Hải tài trợ 100% vốn, tổng mức đầu tư gần 12 tỉ đồng, thi công 'thần tốc' trong 20 ngày là món quà dành tặng cho người dân địa phương.

Chiều 13.9, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo xã Hoàn Lão cùng người dân địa phương, Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt Tập đoàn Sơn Hải, trụ sở P.Đồng Hới, Quảng Trị) tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Sen Bàng (xã Hoàn Lão).

Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày - Ảnh 1.

Tuyến đường dài 3,24 km

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tuyến đường kết nối thôn Sen Bàng được xây dựng đã lâu, xuống cấp trầm trọng, mặt đường bị bong tróc, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bặm gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong vùng. Thấu hiểu điều đó, đầu tháng 8.2025, Tập đoàn Sơn Hải có văn bản đề xuất các cấp chính quyền cho phép đơn vị được tài trợ 100% kinh phí để thực hiện nâng cấp tuyến đường.

Được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, Tập đoàn Sơn Hải đã tiến hành thi công "thần tốc", chỉ trong vỏn vẹn 20 ngày (từ ngày 22.8 đến 12.9).

Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày - Ảnh 2.

Tuyến đường kỳ vọng sẽ làm đổi thay bộ mặt thôn Sen Bàng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày - Ảnh 3.

Ô tô di chuyển trên tuyến đường Sen Bàng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường có tổng chiều dài 3,24 km, được tập đoàn tài trợ 100% vốn đầu tư (gần 12 tỉ đồng). Tuyến đường được thiết kế với nền đường rộng 6 - 6,5 m, mặt đường rộng 5,8 - 6 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa C16 dày 5 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15 cm. Toàn bộ nền và mặt đường cũ (dày 50 cm) đã được cào xới, bóc bỏ và tận dụng lại, xử lý, lu lèn đạt độ chặt K≥98% trước khi thảm mặt đường mới. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn Sơn Hải cũng xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng bê tông mác 150 dày 6 cm, nhằm bảo vệ kết cấu áo đường và đảm bảo độ bền vững lâu dài.

Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày - Ảnh 4.

Mặt đường chất lượng cao, dù chỉ là đường làng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc tuyến đường Sen Bàng đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, giúp việc đi lại của người dân an toàn hơn, kết nối các khu vực mạng lưới giao thông, các khu dân cư, góp phần thúc đẩy giao thương...

Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày - Ảnh 5.

Người dân địa phương mừng vui khi được đi trên đường mới

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày - Ảnh 6.

Người dân địa phương dự lễ khánh thành con đường mới

ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường thể hiện tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải với quê hương Quảng Trị. Món quà này cũng khẳng định uy tín của tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, minh chứng sinh động cho triết lý kinh doanh gắn liền với cộng đồng.

Tin liên quan

Vụ Tập đoàn Sơn Hải trượt thầu: Giao UBND tỉnh Đồng Nai xử lý, báo cáo Thủ tướng trước 20.7

Vụ Tập đoàn Sơn Hải trượt thầu: Giao UBND tỉnh Đồng Nai xử lý, báo cáo Thủ tướng trước 20.7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện việc lựa chọn nhà thầu gói thầu đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) trước ngày 20.7.

Vụ Tập đoàn Sơn Hải trượt thầu: Có thể hủy thầu, đấu thầu lại

Bị phê bình vụ Tập đoàn Sơn Hải trượt thầu, Bộ Tài chính nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

Tập Đoàn Sơn Hải Quảng Trị cộng đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận