Tập đoàn Sơn Hải tặng Quảng Trị con đường 12 tỉ, thi công 'thần tốc' 20 ngày

Chiều 13.9, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo xã Hoàn Lão cùng người dân địa phương, Công ty TNHH tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt Tập đoàn Sơn Hải, trụ sở P.Đồng Hới, Quảng Trị) tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Sen Bàng (xã Hoàn Lão).

Tuyến đường dài 3,24 km ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Tuyến đường kết nối thôn Sen Bàng được xây dựng đã lâu, xuống cấp trầm trọng, mặt đường bị bong tróc, mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bặm gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong vùng. Thấu hiểu điều đó, đầu tháng 8.2025, Tập đoàn Sơn Hải có văn bản đề xuất các cấp chính quyền cho phép đơn vị được tài trợ 100% kinh phí để thực hiện nâng cấp tuyến đường.

Được sự đồng thuận của chính quyền địa phương, Tập đoàn Sơn Hải đã tiến hành thi công "thần tốc", chỉ trong vỏn vẹn 20 ngày (từ ngày 22.8 đến 12.9).

Tuyến đường kỳ vọng sẽ làm đổi thay bộ mặt thôn Sen Bàng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ô tô di chuyển trên tuyến đường Sen Bàng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường có tổng chiều dài 3,24 km, được tập đoàn tài trợ 100% vốn đầu tư (gần 12 tỉ đồng). Tuyến đường được thiết kế với nền đường rộng 6 - 6,5 m, mặt đường rộng 5,8 - 6 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa C16 dày 5 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15 cm. Toàn bộ nền và mặt đường cũ (dày 50 cm) đã được cào xới, bóc bỏ và tận dụng lại, xử lý, lu lèn đạt độ chặt K≥98% trước khi thảm mặt đường mới.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Sơn Hải cũng xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc bằng bê tông mác 150 dày 6 cm, nhằm bảo vệ kết cấu áo đường và đảm bảo độ bền vững lâu dài.

Mặt đường chất lượng cao, dù chỉ là đường làng ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc tuyến đường Sen Bàng đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương, giúp việc đi lại của người dân an toàn hơn, kết nối các khu vực mạng lưới giao thông, các khu dân cư, góp phần thúc đẩy giao thương...

Người dân địa phương mừng vui khi được đi trên đường mới ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Người dân địa phương dự lễ khánh thành con đường mới ẢNH: THANH LỘC

Theo ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, tuyến đường thể hiện tấm lòng, tinh thần trách nhiệm của Tập đoàn Sơn Hải với quê hương Quảng Trị. Món quà này cũng khẳng định uy tín của tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, minh chứng sinh động cho triết lý kinh doanh gắn liền với cộng đồng.