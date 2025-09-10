Người phụ nữ Việt và trái tim vì cộng đồng

Đó là nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Minh Phương, giáo sư tại ĐH Global Cyber University và là nguyên Chủ tịch Tổng hội người VN tại Hàn Quốc. Cô đã viết nên một câu chuyện đầy cảm hứng về nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt.

Minh Phương được Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà cho kiều bào tiêu biểu trong chương trình Xuân quê hương 2025 ẢNH: NVCC

Từ giảng đường đến sứ mệnh cộng đồng tại Hàn Quốc

Hành trình của Lê Nguyễn Minh Phương bắt đầu từ giảng đường Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, nơi cô theo đuổi chuyên ngành tiếng Hàn. Ngay từ khi còn là sinh viên, ngọn lửa nhiệt huyết với các hoạt động xã hội đã bùng cháy trong cô. Phương không chỉ là một sinh viên xuất sắc mà còn tích cực tham gia giảng dạy tại các trường cao đẳng trong thành phố. Năm 2013, một bước ngoặt lớn đã đến khi cô nhận được học bổng toàn phần của Chính phủ Hàn Quốc, đưa cô đến với chương trình thạc sĩ tại ĐH Yonsei danh tiếng.

Đặt chân đến xứ sở kim chi, Minh Phương không chỉ mang theo hành trang tri thức mà còn cả một trái tim luôn hướng về cộng đồng. Chỉ một tháng sau khi đến Hàn Quốc, trong một sự kiện văn hóa, cô đã bất ngờ được mời làm MC. Sự kiện tình cờ đó đã trở thành khởi đầu cho một chặng đường dài cống hiến. Cô nhanh chóng hòa mình vào các hoạt động của Hội sinh viên, rồi đến Tổng hội người VN, và dần trở thành một gương mặt không thể thiếu trong các chương trình kết nối cộng đồng với nhiều vai trò khác nhau.

Minh Phương đã khởi xướng và vận động thành công dự án xây dựng các công viên thiếu nhi tại đảo Trường Sa ẢNH: NVCC

Bằng tài năng và sự tận tâm, Minh Phương đã để lại những dấu ấn đậm nét. Từ vị trí Hội trưởng Hội Sinh viên VN tại Trường Yonsei (2013), cô đã được tín nhiệm bầu làm Phó chủ tịch Hội Sinh viên VN tại Hàn Quốc (2015), Phó chủ tịch Tổng hội người VN tại Hàn Quốc (2021) và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch trong nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Trong vai trò lãnh đạo, cô đã kết nối các cộng đồng người Việt ở nhiều địa phương và tích cực tham dự cũng như hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện văn hóa do chi hội tổ chức. Tổng hội cũng đã tăng cường hỗ trợ và đồng hành cùng các chi hội, phát triển từ 9 lên 15 chi hội trên toàn quốc, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ rộng khắp và vững chắc cho người Việt, giúp họ giải quyết các vấn đề từ pháp lý, việc làm đến đời sống tinh thần.

Quảng bá văn hóa và kết nối hai đất nước

Điều đặc biệt, Minh Phương là MC song ngữ và phiên dịch viên cho các đoàn công tác Chính phủ hai nước và hoạt động trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Cô có hơn 8 năm gắn bó với Đài KBS để thực hiện và dẫn dắt các chương trình talkshow phát sóng trên kênh radio quốc tế và trên kênh YouTube của Đài. Chương trình do cô thực hiện đã tiếp thêm động lực cho nhiều người Việt sinh sống ở xứ sở kim chi khi giới thiệu hàng trăm gương mặt người Việt nổi bật có đóng góp cho cộng đồng hoặc những tấm gương vượt khó để khẳng định bản thân nơi xứ người.

Đồng thời, cô cũng giúp mang đến cho khán thính giả một bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc về mối quan hệ hữu nghị giữa VN - Hàn Quốc qua các buổi phỏng vấn nghệ sĩ hai nước, giới thiệu rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa cùng những chia sẻ từ các đoàn công tác bộ ban ngành và địa phương của VN. Cô cũng là cộng tác viên lâu năm của các kênh báo đài ở VN để đưa tin về các hoạt động của bà con kiều bào ở khắp các khu vực tại Hàn Quốc, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa và truyền thống của quê hương nơi đất khách.

Minh Phương làm MC song ngữ chương trình giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao hai nước ẢNH: NVCC

Với những cống hiến đó, năm 2019, cô được chính quyền thành phố Seoul trao tặng danh hiệu "Công dân danh dự". Đây là lần đầu tiên một công dân VN sinh sống tại Hàn Quốc nhận được vinh dự cao quý này - một sự khẳng định cho tầm ảnh hưởng và những đóng góp của cô trong việc vun đắp tình hữu nghị Việt - Hàn. Đồng thời cô trở thành niềm tự hào của người Việt khi nỗ lực vượt qua những rào cản vô hình và những sự bất bình đẳng về giới, để khẳng định vị thế của mình với quốc tế.

Gìn giữ hồn Việt cho thế hệ tương lai

Minh Phương đặc biệt quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ Việt cho thế hệ trẻ lai Việt - Hàn. Cô nhận ra rằng, với đặc thù phát triển của cộng đồng trong những năm đầu hình thành, nhiều em lớn lên tại Hàn Quốc nay không nói hoặc viết được tiếng Việt, dần xa lạ với cội nguồn. Ngay cả những đứa trẻ thuần Việt sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc hiện cũng đang phải đối mặt với nguy cơ bị cô lập về văn hóa, cảm thấy lạc lõng khi không thể hòa nhập với văn hóa bản xứ, hoặc gặp khó khăn trong việc định vị bản sắc cá nhân và giá trị của bản thân.

Từ những ngày mới đặt chân sang Hàn Quốc, cô đã tham gia làm giáo viên tình nguyện cho các lớp dạy tiếng Việt miễn phí dành cho trẻ em gia đình đa văn hóa - thường là những trẻ em có bố người Hàn và mẹ người Việt. Trò chuyện cùng các bé và các phụ huynh để hiểu thêm về những khó khăn của họ đã giúp cô có cái nhìn đa chiều hơn về những bài toán cần tháo gỡ để các giá trị văn hóa và truyền thống của cả hai nước được nuôi dưỡng một cách hiệu quả trong các gia đình đa văn hóa ngày càng gia tăng nhanh chóng ở Hàn Quốc. Cô là giáo viên giảng dạy tiếng Việt ngoại khóa trong các tập đoàn, đào tạo những chuyên gia được phái cử về VN và giúp họ có cái nhìn rõ nét hơn về văn hóa bản địa để hòa nhập và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Minh Phương và những học sinh đa văn hóa được cô giảng dạy tiếng Việt ở Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Cô cũng tham gia gặp gỡ và trò chuyện cùng các thầy cô và phụ huynh học sinh trong các lớp học "Tiếng Việt yêu thương". Đây là những lớp học miễn phí do Tổng hội người VN tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức cùng các chi hội địa phương - nơi các em không chỉ học đọc, học viết mà còn được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và những câu chuyện cổ tích VN, để khơi dậy tình yêu tiếng mẹ đẻ trong các em.

Một hành trình truyền cảm hứng

Đặc biệt, trong hành trình hướng về cộng đồng, Minh Phương đã thành lập Quỹ Cầu vồng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở VN, trong đó có trẻ em dân tộc thiểu số; phụ nữ đơn thân nuôi con lai Việt - Hàn… Không chỉ giúp những hoàn cảnh khó khăn, trái tim của Minh Phương còn hướng tới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bằng uy tín và khả năng kết nối của mình, cô đã kêu gọi được sự chung tay của cộng đồng người Việt từ khắp châu Âu, châu Mỹ và xây dựng được mạng lưới những người đồng hành có cùng tình yêu với biển đảo và nhiệt huyết với hoạt động cộng đồng.

Cô đã khởi xướng và vận động thành công dự án xây dựng các công viên thiếu nhi tại đảo Trường Sa và đảo Đá Tây, nhận được thư cảm ơn từ Bộ Ngoại giao và Quân chủng Hải quân. Những công trình này không chỉ mang lại niềm vui cho con em người dân ngoài đảo, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc, khẳng định chủ quyền và tình yêu của những người con xa xứ luôn hướng về quê hương.

Hiện tại, dù đã kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Tổng hội, Minh Phương vẫn tiếp tục hành trình vì cộng đồng với việc điều hành Quỹ Cầu vồng. Cô đang ấp ủ nhiều kế hoạch mới từ trực tiếp đến trực tuyến để cùng cộng đồng kiều bào trên khắp thế giới mang tình yêu và sự sẻ chia về với quê hương.

Hành trình của Minh Phương là một bản giao hưởng của trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Cô đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những người trẻ, phụ nữ và người yếu thế trong cộng đồng, là người góp phần gìn giữ và gieo mầm văn hóa Việt trong tâm hồn thế hệ tương lai.