Hàn Quốc dốc sức ứng phó sau vụ bố ráp nhập cư ở nhà máy Hyundai Mỹ

Trong đoạn video do Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) công bố hôm 4.9, các công nhân người châu Á bị còng tay… và di chuyển lên xe buýt sau cuộc bố ráp của ICE vào một nhà máy sản xuất pin ô tô Hyundai Motor ở Georgia. 300 người Hàn Quốc đã bị bắt trong cuộc lục soát của ICE.

Đến ngày 6.9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã ra lệnh huy động toàn lực để nhanh chóng ứng phó.

Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ rằng ông vô cùng quan ngại về vụ việc.

Ông cho biết tổng thống “nhấn mạnh rằng, trong quá trình thực thi pháp luật của Mỹ, quyền của người dân Hàn Quốc và các hoạt động kinh tế của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Mỹ không được phép bị xâm phạm một cách bất công”.

Công nhân nhà máy Hyundai ở Ellabell (bang Georgia), xếp hàng trong cuộc bố ráp của ICE ẢNH: CƠ QUAN THỰC THI DI TRÚ VÀ HẢI QUAN MỸ

Vụ bắt giữ khoảng 475 công nhân, bao gồm hơn 300 người Hàn Quốc, tại nhà máy gần Savannah hôm 4.9 là chiến dịch thực thi pháp luật tại một địa điểm lớn nhất trong lịch sử Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Trong một tuyên bố hôm 6.9, Đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa tại Georgia và Alabama cho biết: “Chiến dịch này gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng những kẻ lợi dụng hệ thống và làm suy yếu lực lượng lao động của chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Tuy nhiên, các vụ bắt giữ có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Seoul, một đồng minh và nhà đầu tư quan trọng tại Mỹ. Hai nước đã bất đồng về các chi tiết của một thỏa thuận thương mại bao gồm khoản đầu tư 350 tỉ USD.

Tại một hội nghị thượng đỉnh tháng trước, Hàn Quốc đã cam kết đầu tư 150 tỉ USD vào Mỹ - bao gồm 26 tỉ USD từ Hyundai Motor.