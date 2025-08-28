Giải mã “đòn thế” ngoại giao của tân Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Lee vừa kết thúc chuyến công du lần lượt đến Nhật Bản và Mỹ.

Bài toán Nhật Bản

Trả lời Thanh Niên hôm qua (27.8), GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) cho rằng: "Tổng thống Lee đến Mỹ với nhiều kỳ vọng nhưng cũng đầy lo lắng". Thực tế, ngay trước khi tiếp ông Lee, chủ nhân Nhà Trắng đã viết trên mạng xã hội Truth Social rằng phải chăng có một cuộc thanh trừng đang xảy ra ở Hàn Quốc.

Điều đó khiến cho ông Lee lo ngại sẽ rơi vào trường hợp bị ông Trump áp chế như từng làm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi cuối tháng 2.

Tổng thống Trump tiếp Tổng thống Lee tại Nhà Trắng vào ngày 26.8 (theo giờ VN) Ảnh: Reuters

"Ông Lee có lẽ đã lo ngại chủ nhân Nhà Trắng yêu cầu mở cửa thị trường Hàn Quốc và chi tiêu nhiều hơn cho liên minh quân sự Mỹ - Hàn. Hay những yêu cầu khác như cần phải gặp Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Thậm chí là những yêu cầu đột ngột và cực đoan liên quan liên minh, hoặc một tuyên bố đơn phương về Triều Tiên hoặc các yêu cầu liên minh", GS Nagy đánh giá và nhận xét: "May mắn thay, không có điều nào trong số vừa nêu xảy ra. Điều bất ngờ thiếu tế nhị trong cuộc nói chuyện ở Nhà Trắng chính là việc ông Trump nói lời khen tặng đối với cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và việc Tokyo muốn gác lại quá khứ, ưu tiên quan hệ song phương. Mặc dù đều là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đồng ý chuyện gác lại quá khứ nhưng chỉ thể hiện quan điểm ở mức độ riêng tư, còn việc công khai trước công chúng thì là một diễn biến bất ngờ đối với chính quyền của Tổng thống Lee. Bởi ông Lee vốn ủng hộ việc làm rõ lại các vấn đề lịch sử giữa Hàn Quốc với Nhật Bản, bao gồm cả vấn đề lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục".

Thực tế, ngay trước khi thăm Mỹ, Tổng thống Lee cũng đã đến Nhật Bản. Rất hiếm hoi khi một tân lãnh đạo Hàn Quốc đi thăm quốc gia láng giềng vốn đang còn nhiều bất đồng, rồi mới đến thăm đồng minh lâu năm là Mỹ.

Tuy nhiên, cũng không khó để lý giải cho hành động vừa nêu của Tổng thống Lee. Vì Hàn Quốc và Nhật Bản đang phải đối mặt với một loạt thách thức trong quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump. Cả Seoul lẫn Tokyo đều đang chịu áp lực phải tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, tăng chi phí để hỗ trợ sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại các nước này, bị Mỹ áp thuế cao đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như ô tô và điện tử, cũng như sự phụ thuộc vào chính sách của chính quyền Trump. Các thách thức vừa nêu đã nối kết 2 nước.

Chiến dịch 3 mũi giáp công

Tuy nhiên, gần như cùng thời điểm thực hiện chuyến công du kép trên, Tổng thống Lee còn cử đặc phái viên đến Trung Quốc. Tờ The Korea Herald dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay đặc phái viên nước này đã chuyển bức thư của Tổng thống Lee đến Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để chia sẻ về hướng đi tương lai của quan hệ Hàn - Trung. Kèm theo, Tổng thống Lee còn mời Chủ tịch Tập đến thăm Hàn Quốc trong dịp hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới. Phái đoàn Hàn Quốc còn kêu gọi hàn gắn quan hệ 2 nước để củng cố hợp tác song phương.

Đặc phái viên của Tổng thống Lee đến Trung Quốc ngay trước khi ông Lee có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đánh giá về động thái này, GS Nagy cho rằng: "Sự khó lường của chính quyền Tổng thống Trump đã khiến nhiều quốc gia châu Á hợp tác với Washington và Bắc Kinh cùng lúc. Điều này không nên được hiểu là Seoul thiên vị hay đứng về phía Bắc Kinh, mà là đang gửi thông điệp cho Mỹ rằng nếu Nhà Trắng sắp xếp một cuộc gặp thiếu thân thiện giữa Tổng thống Lee và Tổng thống Trump, thì Seoul có thể nghiêng về phía Bắc Kinh theo cách này hay cách khác. Điều đó sẽ không có lợi cho Mỹ".

"Bắc Kinh chắc chắn đang củng cố quan điểm tại với Seoul rằng Mỹ là một đồng minh không đáng tin cậy và Trung Quốc vẫn ổn định. Trên thực tế, điều này không đúng khi Trung Quốc từng gây sức ép với Hàn Quốc. Dù vậy, Trung Quốc vẫn đang nhận được sự ủng hộ nhất định từ một bộ phận dư luận Hàn Quốc. Sự ủng hộ đó đến từ những người muốn giữ khoảng cách đều với Washington và Bắc Kinh", GS Nagy đánh giá.