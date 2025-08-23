Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhật Bản - Hàn Quốc nhất trí phát triển quan hệ vững chắc

Bảo Hoàng
23/08/2025 21:18 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ngày 23.8 cam kết hợp tác chặt chẽ để ứng phó với những biến động thương mại và an ninh toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23.8 có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6. Tại cuộc gặp giữa ông Lee với Thủ tướng Ishiba Shigeru ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương Hàn Quốc - Nhật Bản, cũng như quan hệ 3 bên với Mỹ.

"Trong bối cảnh môi trường chiến lược xung quanh cả hai nước ngày càng trở nên khắc nghiệt, tầm quan trọng của mối quan hệ giữa chúng tôi, cũng như hợp tác 3 bên với Mỹ, tiếp tục gia tăng", ông Shigeru phát biểu trong buổi họp báo với ông Lee, Reuters đưa tin.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru (phải) gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Tokyo, Nhật Bản ngày 23.8

ẢNH: REUTERS

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại các hoạt động ngoại giao con thoi, mở rộng trao đổi và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực khác. Hai bên cũng cam kết phối hợp chặt chẽ hơn để đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

Theo Hãng tin Yonhap ngày 23.8, Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ hy vọng hai nước sẽ cùng nhau mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nỗ lực giảm thiểu các xung đột không cần thiết.

"Trong bối cảnh trật tự quốc tế về thương mại và an ninh đang biến động, tôi tin rằng Hàn Quốc và Nhật Bản, hai quốc gia có chung lập trường về giá trị, trật tự và hệ tư tưởng, phải tăng cường hợp tác hơn bao giờ hết", ông Lee nói.

Hai bên cũng nhất trí lập các nhóm tham vấn để giải quyết các thách thức chung, bao gồm tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm. Thủ tướng Shigeru nói hai nước nhất trí phát triển quan hệ vững chắc dựa trên đà tích cực hiện nay.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ 2 giữa Tổng thống Lee và Thủ tướng Shigeru, sau lần gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 7 nền kinh tế phát triển (G7) hồi tháng 6.

"Đây chỉ mới là cuộc gặp thứ 2 nhưng tôi cảm giác chúng tôi đã là những người bạn thân thiết", The Japan Times dẫn lời ông Lee nói ngày 23.8.

Sau chuyến thăm Nhật Bản, ông Lee Jae Myung sẽ lên đường sang Mỹ gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 25.8. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc dự kiến thảo luận về các mối quan ngại an ninh, bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên, cũng như trao đổi về khoản đóng góp tài chính của Seoul cho quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Nhật Bản Hàn Quốc Ishiba Shigeru Mỹ Lee Jae Myung hợp tác Thương mại
