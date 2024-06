Đồng minh của ông Trump trấn an giới chức Nhật Bản, Hàn Quốc

Ông Trump và phu nhân đến thăm Nhật Bản vào năm 2019 khi còn đương nhiệm REUTERS

Theo các nguồn tin, những đồng minh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trấn an giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc rằng ông sẽ ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Joe Biden về việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ 3 bên nhằm đối phó Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên nếu đắc cử.

Trong những cuộc trao đổi hồi tuần trước, các cố vấn chính sách đã chuyển thông điệp tới các quan chức ở Seoul và Tokyo rằng nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ hỗ trợ nỗ lực của 2 láng giềng nhằm hâm nóng mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác quân sự, kinh tế và ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng toàn cầu.

Các cuộc trao đổi được kể lại với Reuters bởi những đảng viên Cộng hòa tại Mỹ cũng như các quan chức Nhật và Hàn Quốc, trong đó có một số người tham gia trực tiếp.

Ông Trump sẽ ngừng viện trợ quân sự để ép Ukraine hòa đàm?

Động thái này nằm trong nỗ lực của những nhân vật thân cận với ông Trump nhằm thuyết phục những đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á về chủ trương của ông.

"Tôi trấn an họ rằng liên minh sẽ mạnh mẽ, ông Trump thừa nhận chúng ta phải hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để bảo vệ lợi ích của họ", theo ông Fred Fleitz, cựu chánh văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia từng phục vụ dưới thời ông Trump. Trong tháng này, ông Fleitz đã đến Nhật gặp giới chức nước này, trong đó có Cố vấn An ninh quốc gia Takeo Akiba.

Ngoài ra, các đồng minh của Trump còn đưa ra các kế hoạch chính sách đối ngoại khác nếu ông giành chiến thắng vào tháng 11, bao gồm kế hoạch hòa bình Ukraine và kế hoạch tái cơ cấu nguồn tài trợ của NATO.

Vào tháng 5, các cựu quan chức chính sách đối ngoại của Trump đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.