Ông Trump 'phủ đầu' khiến tổng thống Hàn Quốc sợ 'khoảnh khắc Zelensky' lặp lại

Ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25.8, ông Trump đã bất ngờ có bài viết trên mạng xã hội Truth Social được cho là đã gây sốc các quan chức Seoul.

“Chuyện gì đang xảy ra ở Hàn Quốc vậy? Dường như có một cuộc thanh trừng hay cách mạng. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó và không thể làm ăn tại Hàn Quốc”, ông Trump viết.

Tổng thống Trump nói muốn gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay

Theo trang Axios, khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, ông Lee đã giải thích rằng một công tố viên đặc biệt đang điều tra về âm mưu đảo chính gần đây tại Hàn Quốc. Theo đó, Tổng thống Lee xác nhận hồi tháng 7 đã có một cuộc khám xét căn cứ không quân Osan, nơi quân đội Hàn Quốc và quân đội Mỹ cùng hoạt động. Tuy nhiên, cuộc khám xét chỉ nhằm vào các cơ sở do quân đội Hàn Quốc kiểm soát và không ảnh hưởng đến các căn cứ phía Mỹ.

Sau khi nghe ông Lee giải thích, Tổng thống Trump nói rằng: “Tôi chắc đã có sự hiểu nhầm. Tôi nghe tin tình báo về các cuộc khám xét nhà thờ và thật tệ nếu điều đó xảy ra. Tôi tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa”.

Ông Lee cho biết các cuộc lục soát tại căn cứ quân sự là một phần của cuộc điều tra liên quan vụ ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hồi năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Nhà Trắng ngày 25.8 ẢNH: AP

Theo Korea Herald, công tố Hàn Quốc đã có các cuộc khám xét nhà thờ Giáo hội Thống nhất, với cáo buộc một quan chức giáo hội này có liên quan đến vụ bê bối tham nhũng bằng cách kêu gọi chính quyền cựu Tổng thống Yoon ủng hộ một số dự án của giáo hội. Giáo hội này cũng bị nghi ngờ đã can thiệp vào cuộc bầu cử của đảng Sức mạnh Nhân dân tại Hàn Quốc (PPP) khi đảng này còn nắm quyền.

Sợ “lặp kịch bản như Tổng thống Zelensky”

Phát biểu tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) tổ chức ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) tối 25.8, ông Lee nói rằng bài đăng ban đầu của Tổng thống Trump trên mạng xã hội đã khiến nhà lãnh đạo Hàn Quốc lo lắng rằng ông có thể đối mặt với “khoảnh khắc ông Zelensky”. Tổng thống Lee ám chỉ rằng ông lo cuộc gặp với chủ nhân Nhà Trắng sẽ như lần Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Trump hồi tháng 2, khi hai bên có màn đấu khẩu gay gắt, theo AP.

Tuy nhiên, ông Lee cho rằng quan hệ Mỹ - Hàn Quốc đủ vững chắc để tự tin rằng ông Trump không làm suy yếu điều đó. Tổng thống Lee nói đã có cuộc gặp rất tốt với ông Trump và “vượt xa kỳ vọng”, nêu thêm cuộc gặp kéo dài hơn dự kiến ban đầu. Hai bên đã trao đổi về nhiều vấn đề và dành nhiều lời khen cho nhau.

Tại cuộc gặp ngày 25.8, ông Trump nêu vấn đề muốn hủy hợp đồng Mỹ thuê căn cứ Osan, thay vào đó muốn sở hữu khu đất quân sự này.

“Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để xây dựng một pháo đài và có sự đóng góp của Hàn Quốc, nhưng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể xóa bỏ hợp đồng thuê và sở hữu mảnh đất nơi chúng tôi có một căn cứ quân sự lớn hay không”, ông Trump nói khi gặp ông Lee.

Tổng thống Mỹ cũng nêu thêm ông muốn gặp nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Ông Trump cho rằng bản thân có cùng quan điểm với người đồng cấp Hàn Quốc, khi Tổng thống Lee muốn cải thiện quan hệ liên Triều thông qua ngoại giao.

Phát biểu tại sự kiện của CSIS, ông Lee cam kết Hàn Quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để đóng vai trò dẫn đầu trong việc tăng cường an ninh ở bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh chi tiêu quốc phòng sẽ tập trung mua sắm công nghệ tiên tiến và tăng cường năng lực của quân đội Hàn Quốc, Yonhap đưa tin ngày 26.8.