Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh thực thi từng phần các hiệp ước với Triều Tiên

"Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên rất quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Seoul và mở rộng không gian hoạt động ngoại giao trước những điều kiện bên ngoài thay đổi nhanh chóng", Yonhap dẫn lời Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 18.8.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại Seoul ngày 15.8.2025 ẢNH: REUTERS

"An ninh thực sự nằm ở việc bảo vệ hòa bình. Điều chúng ta cần bây giờ là lòng dũng cảm để kiên trì thực hiện các bước nhằm giảm bớt căng thẳng song phương trong khi vẫn duy trì vững chắc thế trận phòng thủ thép", ông Lee nhấn mạnh.

"Tôi yêu cầu các bộ liên quan chuẩn bị thực hiện theo từng giai đoạn các thỏa thuận liên Triều hiện có, bắt đầu từ những thỏa thuận có thể thực hiện được", ông Lee nói thêm.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Hàn Quốc được đưa ra sau khi ông khẳng định trong bài phát biểu trước đó rằng chính phủ của ông sẽ thực hiện các biện pháp để giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin với Triều Tiên.

Ông Lee cho biết Hàn Quốc dưới sự lãnh đạo của ông sẽ tôn trọng hệ thống chính trị hiện tại của Triều Tiên và sẽ không theo đuổi bất kỳ hình thức thống nhất nào bằng cách sáp nhập. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết Seoul sẽ thực hiện "các bước chủ động, dần dần" để khôi phục thỏa thuận quân sự - được 2 bên ký kết năm 2018, nhằm giảm căng thẳng biên giới.

Phía Triều Tiên chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung

Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc và Mỹ ngày 18.8 khởi động cuộc tập trận chung thường niên "Lá chắn Tự do Ulchi" để tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước các mối đe dọa, theo The Korea Herald.

Trực thăng Apache đậu tại trại Humphreys ở Pyeongtaek (Hàn Quốc) ngày 17.8.2025

ẢNH: YONHAP

Cuộc tập trận "Lá chắn Tự do Ulchi" kéo dài 11 ngày (từ ngày 18 - 28.8), bao gồm các nội dung lồng ghép các mối đe dọa "thực tế" nhằm tăng cường năng lực của Hàn Quốc và Mỹ trên tất cả lĩnh vực.

Khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc sẽ được huy động cho cuộc tập trận năm nay. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quy mô cuộc tập trận năm nay tương tự năm trước.

Song song với cuộc tập trận quân sự "Lá chắn Tự do Ulchi", Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc diễn tập dân sự Ulchi trên toàn quốc trong 4 ngày (từ ngày 18 - 21.8) nhằm xây dựng khả năng sẵn sàng ứng phó khẩn cấp quốc gia.

Trước thông tin về cuộc tập trận trên, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang-chol hôm 10.8 chỉ trích sự kiện này, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quyền "tự vệ" của mình trong trường hợp bị khiêu khích. Trong khi đó, Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh cuộc tập trận mùa hè này mang tính chất "phòng thủ".