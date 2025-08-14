Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Triều Tiên bác bỏ đề nghị hòa giải của Hàn Quốc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
14/08/2025 07:40 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 14.8 bác bỏ những đề nghị hòa giải từ Hàn Quốc, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng không dỡ bỏ loa tuyên truyền ở biên giới.

"Chúng tôi đã nhiều lần làm rõ rằng chúng tôi không có ý định cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Lập trường dứt khoát này sẽ được ghi nhận trong hiến pháp của chúng tôi trong tương lai", Yonhap ngày 14.8 dẫn tuyên bố của bà Kim Yo-jong.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có một loạt động thái hòa giải, từ việc tạm dừng các chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên, tháo dỡ các loa phóng thanh ở khu vực biên giới liên Triều, theo Yonhap.

Triều Tiên bác bỏ đề nghị hòa giải của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un

ẢNH: AFP

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã dỡ bỏ một số loa phóng thanh tuyên truyền sau các hành động của Seoul, dù không tiết lộ địa điểm mà Triều Tiên dỡ bỏ. AP đưa tin trong cuộc họp nội các ngày 12.8, ông Lee cũng đề cập Bình Nhưỡng đang tháo dỡ loa phóng thanh, bày tỏ hy vọng rằng những biện pháp đáp trả này sẽ mở ra cánh cửa cho đối thoại liên Triều.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong phủ nhận các tuyên bố từ Hàn Quốc.

"Đó là giả định đơn phương vô căn cứ và đánh lạc hướng dư luận. Chúng tôi chưa bao giờ tháo dỡ loa phóng thanh được lắp đặt ở khu vực biên giới và cũng không muốn tháo dỡ chúng", bà nhấn mạnh.

Hàn Quốc cũng đã giảm một nửa nội dung diễn tập trong cuộc tập trận thường niên với Mỹ với tên gọi "Lá chắn Tự do Ulchi" diễn ra từ ngày 18.8. Song, phía Bình Nhưỡng coi việc Seoul điều chỉnh cuộc tập trận "không có gì đáng khen ngợi và sẽ vô ích".

Báo Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn - Nhật tập trận cho đòn phủ đầu

Bà Kim Yo-jong cáo buộc Hàn Quốc thực chất đang cố gắng đổ lỗi cho Triều Tiên về việc leo thang căng thẳng để Seoul giành được sự ủng hộ của quốc tế. "Một trò bịp bợm như vậy chẳng khác nào 'ảo tưởng', và nó hoàn toàn không khơi dậy sự quan tâm của chúng tôi", bà nói.

Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng khẳng định Triều Tiên không quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Mỹ, chừng nào Washington vẫn muốn đặt trọng tâm nội dung là phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên.

Tin liên quan

Dấu hiệu mới trên bán đảo Triều Tiên

Dấu hiệu mới trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên trong những ngày qua có một số động thái nhằm cải thiện mối quan hệ, trong đó có việc tháo dỡ các loa phát thanh ở khu vực giới tuyến và ngăn chặn việc gửi truyền đơn từ Hàn Quốc sang Triều Tiên.

Báo Triều Tiên cáo buộc Mỹ - Hàn - Nhật chuẩn bị đòn phủ đầu

Khám phá thêm chủ đề

Triều Tiên Hàn Quốc Kim Yo-jong Kim Jong-un Mỹ loa tuyên truyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận