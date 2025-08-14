Triều Tiên bác bỏ đề nghị hòa giải của Hàn Quốc

"Chúng tôi đã nhiều lần làm rõ rằng chúng tôi không có ý định cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Lập trường dứt khoát này sẽ được ghi nhận trong hiến pháp của chúng tôi trong tương lai", Yonhap ngày 14.8 dẫn tuyên bố của bà Kim Yo-jong.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có một loạt động thái hòa giải, từ việc tạm dừng các chương trình phát thanh tuyên truyền chống Triều Tiên, tháo dỡ các loa phóng thanh ở khu vực biên giới liên Triều, theo Yonhap.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ẢNH: AFP

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã dỡ bỏ một số loa phóng thanh tuyên truyền sau các hành động của Seoul, dù không tiết lộ địa điểm mà Triều Tiên dỡ bỏ. AP đưa tin trong cuộc họp nội các ngày 12.8, ông Lee cũng đề cập Bình Nhưỡng đang tháo dỡ loa phóng thanh, bày tỏ hy vọng rằng những biện pháp đáp trả này sẽ mở ra cánh cửa cho đối thoại liên Triều.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong phủ nhận các tuyên bố từ Hàn Quốc.

"Đó là giả định đơn phương vô căn cứ và đánh lạc hướng dư luận. Chúng tôi chưa bao giờ tháo dỡ loa phóng thanh được lắp đặt ở khu vực biên giới và cũng không muốn tháo dỡ chúng", bà nhấn mạnh.

Hàn Quốc cũng đã giảm một nửa nội dung diễn tập trong cuộc tập trận thường niên với Mỹ với tên gọi "Lá chắn Tự do Ulchi" diễn ra từ ngày 18.8. Song, phía Bình Nhưỡng coi việc Seoul điều chỉnh cuộc tập trận "không có gì đáng khen ngợi và sẽ vô ích".

Bà Kim Yo-jong cáo buộc Hàn Quốc thực chất đang cố gắng đổ lỗi cho Triều Tiên về việc leo thang căng thẳng để Seoul giành được sự ủng hộ của quốc tế. "Một trò bịp bợm như vậy chẳng khác nào 'ảo tưởng', và nó hoàn toàn không khơi dậy sự quan tâm của chúng tôi", bà nói.

Em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng khẳng định Triều Tiên không quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Mỹ, chừng nào Washington vẫn muốn đặt trọng tâm nội dung là phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên.