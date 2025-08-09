Dấu hiệu mới trên bán đảo Triều Tiên

Hôm 5.8, Hàn Quốc hoàn tất việc tháo dỡ các loa phát thanh dọc giới tuyến liên Triều, sau khi dừng phát thanh tuyên truyền chỉ trích Triều Tiên từ ngày 11.6 theo nỗ lực của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhằm cải thiện mối quan hệ song phương.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), quân đội Triều Tiên sau đó cũng bắt đầu tháo dỡ các loa phát thanh dọc giới tuyến liên Triều.

Các binh sĩ Hàn Quốc tháo dỡ loa phát thanh tại khu vực giới tuyến liên Triều hôm 4.8 Ảnh: AFP

"Các hoạt động của quân đội Triều Tiên nhằm gỡ bỏ loa phóng thanh chống Hàn Quốc được phát hiện ở một số khu vực tiền tuyến kể từ sáng 9.8", JCS cho biết.

Trước đó, Tổng thống Lee tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ làm việc để cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên, dựa trên sự hợp tác với Mỹ, dù thừa nhận việc đối thoại với Bình Nhưỡng là điều khó khăn.

"Chúng ta nên cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên dựa trên sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ", ông phát biểu trong một cuộc họp báo vào tháng trước tại Seoul.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Lee đã thực hiện các biện pháp nhằm khôi phục mối quan hệ liên Triều.

Ngoài việc dừng phát thanh bằng loa của quân đội, ông còn kêu gọi các nhóm dân sự ngừng phân phát tờ rơi chống Bình Nhưỡng, bày tỏ hy vọng rằng những cử chỉ hòa giải này có thể mở đường cho sự hợp tác với Triều Tiên.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn hoãn khoảng phân nửa hoạt động trong cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi dự kiến triển khai với Mỹ từ ngày 18-28.8.