Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể hủy nhiều thỏa thuận thương mại

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết của một tòa phúc thẩm Mỹ hồi tuần trước, theo đó nhiều mức thuế quan do ông đưa ra là bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông tin chính quyền của mình sẽ thắng trong vụ kiện.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với EU, theo đó họ trả cho chúng ta gần 1.000 tỉ USD. Và các bạn biết không? Họ rất hài lòng. Mọi việc đã xong. Các thỏa thuận này đều đã hoàn tất. Tôi đoán là chúng ta sẽ phải hủy bỏ chúng”.

Đây là lần đầu tiên ông Trump cụ thể gợi ý rằng các thỏa thuận thương mại đã đạt được với những đối tác lớn - vốn được đàm phán riêng, bên ngoài các mức thuế quan - có thể bị vô hiệu nếu Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết được đưa ra hôm 29.8.

Theo ông, việc hủy bỏ các mức thuế quan sẽ gây tổn thất, dù các chuyên gia thương mại lưu ý rằng thuế này do các nhà nhập khẩu ở Mỹ chi trả, chứ không phải các công ty ở nước xuất xứ. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng thuế quan có thể làm gia tăng lạm phát tại Mỹ.

Ông cảnh báo: “Đất nước chúng ta có cơ hội trở nên giàu có trở lại một cách khó tin, nhưng cũng có thể trở nên nghèo khó một cách khó tin. Nếu chúng ta không thắng vụ kiện này, đất nước chúng ta sẽ phải chịu tổn hại vô cùng lớn”.

Phán quyết của tòa phúc thẩm đề cập đến tính hợp pháp của các mức thuế mà ông Trump gọi là “thuế đối ứng”, được áp đặt lần đầu như một phần của cuộc chiến thương mại hồi tháng 4, cũng như một loạt thuế riêng được áp đặt hồi tháng 2 đối với Trung Quốc, Canada và Mexico.

Phán quyết này không ảnh hưởng đến các mức thuế được ban hành theo những cơ sở pháp lý khác, chẳng hạn như thuế nhập khẩu thép và nhôm.

Các chuyên gia thương mại cho rằng phát biểu của ông về cái giá khi hủy bỏ các mức thuế là nhằm thuyết phục Tòa án Tối cao rằng việc gỡ bỏ chúng sẽ gây ra hỗn loạn kinh tế nghiêm trọng.