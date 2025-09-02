Flightradar phản bác thông tin định vị GPS máy bay của chủ tịch EU bị phá hoại

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay chở bà von der Leyen đến Bulgaria hôm 31.8 cho thấy chất lượng tín hiệu GPS tốt trên toàn bộ hành trình. Dịch vụ này cho biết chuyến bay đến chỉ muộn hơn dự kiến 9 phút, đồng thời lưu ý rằng một số cơ quan truyền thông đã đưa tin sai rằng “máy bay đã ở chế độ chờ trong 1 giờ”.

Trang web này cho biết thêm: “Bộ phát đáp của máy bay báo cáo chất lượng tín hiệu GPS tốt từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh”.

Báo Financial Times trước đó đưa tin về trục trặc liên quan GPS, và dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các phi công đã bị mất tín hiệu nghiêm trọng đến mức họ phải sử dụng “bản đồ giấy” để hạ cánh. Các nguồn tin cũng cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Khi được Financial Times liên hệ để xin bình luận, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những cáo buộc được đưa ra là sai sự thật.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo tại Căn cứ Không quân Mihail Kogalniceanu, gần Constanta (Romania), ngày 1.9.2025. ẢNH: REUTERS

Những cáo buộc này đã được chính thức đưa ra vào hôm 1.9. Cả chính quyền EU và Bulgaria đều đổ lỗi cho Moscow.

Người phát ngôn Ủy ban EU Arianna Podesta phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels nói rằng: “Chúng tôi thực sự có thể xác nhận đã xảy ra tình trạng nhiễu GPS, nhưng máy bay đã hạ cánh an toàn tại Bulgaria. Chúng tôi đã nhận được thông tin từ chính quyền Bulgaria rằng họ nghi ngờ rằng điều này là do sự can thiệp trắng trợn của Nga”.

Chính phủ Bulgaria dường như cũng xác nhận tuyên bố rằng các phi công đã phải dựa vào các công cụ dẫn đường thay thế khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Plovdiv.

“Trong chuyến bay chở Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đến Plovdiv, tín hiệu vệ tinh truyền thông tin đến hệ thống định vị GPS của máy bay đã bị vô hiệu hóa”, chính phủ Bulgaria cho biết và khẳng định “để đảm bảo an toàn cho chuyến bay, các cơ quan kiểm soát không lưu đã ngay lập tức đề xuất một phương án hạ cánh thay thế bằng các công cụ định vị mặt đất”.

Sự việc xảy ra khi bà von der Leyen, một người chỉ trích mạnh mẽ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đang công du 4 ngày đến các nước thành viên EU.

Bà Podesta cho biết bà von der Leyen đã “tận mắt chứng kiến những thách thức hằng ngày từ các mối đe dọa xuất phát từ Nga và các lực lượng ủy nhiệm của nước này”. Theo bà Podesta, “EU sẽ tiếp tục đầu tư vào chi tiêu quốc phòng và tăng cường mức độ sẵn sàng của châu Âu nhiều hơn nữa sau sự cố này”.

Bulgaria ra tuyên bố cho biết rằng tín hiệu vệ tinh được sử dụng cho hệ thống định vị GPS của máy bay đã bị gián đoạn. Theo phía Bulgaria, “khi máy bay tiếp cận sân bay Plovdiv, tín hiệu GPS đã bị mất”.