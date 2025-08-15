Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết về tác quyền video Baby Shark

Video "Baby Shark Dance" của thương hiệu Hàn Quốc Pinkfong là video được xem nhiều nhất trên YouTube, với hơn 16 tỉ lượt xem, gấp đôi so với video đứng thứ hai là ca khúc "Despacito" và thứ ba là "Wheels on the Bus".

Năm 2019, nhạc sĩ người Mỹ Johnny Only, tên thật là Jonathan Wright, đã đệ đơn kiện tại Seoul, cáo buộc bài hit "Baby Shark" năm 2015 của Pinkfong, thuộc công ty khởi nghiệp giáo dục Hàn Quốc SmartStudy, sao chép bài hát mà ông phát hành năm 2011, theo AFP.

Hình ảnh từ ca khúc Baby Shark của Pinkfong ẢNH: YOUTUBE

Ông Wright nói rằng ban đầu không có ý kiện Pinkfong vì nó dựa trên ca khúc gốc thuộc phạm vi cộng đồng. Tuy nhiên, khi Pinkfong dọa kiện một đảng chính trị tại Hàn Quốc vì sử dụng ca khúc Baby Shark trong một chiến dịch vận động tranh cử, ông Wright quyết định khởi kiện để bảo vệ tác quyền của ông, theo tờ The Guardian.

Ông Wright đòi bồi thường 30 triệu won (21.700 USD), cáo buộc công ty này sao chép các yếu tố trong tác phẩm của ông, cho rằng hai bản có cùng tông, cùng nhịp điệu, cùng giai điệu.

SmartStudy, nay được gọi là Công ty Pinkfong, lập luận rằng phiên bản của họ là một chuyển thể từ một bài hát thiếu nhi cổ điển Bắc Mỹ không được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Bản gốc của các phiên bản trên được cho là thịnh hành tại các trại hè ở Mỹ vào thập niên 1970 với ca từ đen tối hơn, kết thúc với phần cá mập ăn thịt ca sĩ. Theo tờ The Guardian, một số giả thuyết cho rằng bài hát này được tạo ra vào năm 1975, thời điểm phim Jaws (Hàm cá mập) của đạo diễn Steven Spielberg tạo cơn sốt phòng vé toàn cầu. Có một số phiên bản khác về bài hát trở nên nổi tiếng trước hai tác phẩm trong vụ kiện tại Hàn Quốc, như video tiếng Đức Kleiner Hai (Cá mập con) thịnh hành tại châu Âu vào năm 2007.

Tòa án sơ thẩm của Hàn Quốc ban đầu đã tuyên bố Pinkfong không vi phạm trong phiên tòa năm 2021, với lý do không có đủ bằng chứng về việc vi phạm bản quyền. Phán quyết này được tòa phúc thẩm giữ nguyên vào năm 2023.

Sau đó, ông Wright đã kháng cáo phán quyết năm 2023, nhưng Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 14.8 khẳng định các phán quyết của tòa cấp dưới.

Theo Tòa án Tối cao Hàn Quốc, ông Wright đã không có chỉnh sửa nào đáng kể so với bài hát gốc đến mức để phiên bản của ông có thể được xem là "tác phẩm thứ cấp". Ngay cả khi phiên bản của ông là tác phẩm thứ cấp, tòa án cũng cho rằng nó "không có những điểm tương đồng đáng kể" với ca khúc của Pinkfong.

"Tất cả các kháng cáo đều bị bác bỏ và phán quyết của tòa cấp dưới được giữ nguyên", theo các tài liệu tòa án.

Công ty Pinkfong trong một tuyên bố cùng ngày cho biết quyết định của Tòa án Tối cao xác nhận rằng "Baby Shark" được "dựa trên một bài hát đồng dao truyền thống đã thuộc về công chúng".

Công ty nói đã tạo "một sự đổi mới cho bài hát bằng cách thêm nhịp điệu sôi động và giai điệu dễ nhớ, biến nó thành biểu tượng văn hóa đại chúng như ngày nay".

Ông Wright chưa bình luận về phán quyết.