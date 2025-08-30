Mỹ dừng miễn thuế hàng nhập khẩu dưới 800 USD, ảnh hưởng ra sao?

Nhưng liệu điều này có khiến người tiêu dùng Mỹ sẽ phải đối mặt với giá cả cao hơn?

Tại sao dừng miễn thuế?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận rằng chính sách miễn thuế đã tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu gửi các bưu kiện chứa fentanyl vào Mỹ.

Một số nhà bán lẻ và hiệp hội ngành hàng tại Mỹ cũng phản đối miễn trừ này.

Họ cho rằng nó tạo lợi thế không công bằng cho các công ty thương mại điện tử nước ngoài như Shein và Temu, cũng như một số người bán bên thứ ba trên Amazon.

Quy mô của chính sách miễn thuế

Chính sách trên tạo ra làn sóng thương mại điện tử xuyên biên giới khi người mua hàng Mỹ săn lùng các mặt hàng giá rẻ như váy 12 USD trên Temu.

Các đơn hàng được giao tận nhà mà không chịu thuế nhập khẩu, miễn là giá trị gói hàng dưới 800 USD, cho đến ngày 2.5, khi miễn trừ đối với Trung Quốc và Hong Kong chấm dứt.

Vào năm tài chính 2024, 1,36 tỉ lô hàng đã được nhập theo diện miễn thuế với tổng giá trị khai báo là 64,6 tỉ USD.

Dữ liệu chính phủ Mỹ cho biết khoảng 73% gói hàng miễn thuế nhập vào Mỹ năm ngoái có xuất xứ từ Trung Quốc.

Các container vận chuyển của Trung Quốc nằm trên một con tàu ở Cảng Los Angeles sau khi được nhập khẩu vào California, Mỹ ẢNH: REUTERS

Hiện trạng các đơn vị vận chuyển?

Sự thay đổi này đã gây xáo trộn cho các dịch vụ bưu chính toàn cầu.

DHL của Đức, cùng các dịch vụ bưu chính tại Úc, Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong số những đơn vị tạm dừng vận chuyển sang Mỹ để điều chỉnh hoạt động.

Chế độ thuế quan mới cũng làm tăng thủ tục giấy tờ cho người bán khi hải quan Mỹ yêu cầu thông tin về nguồn gốc và loại hàng hóa trong các gói hàng.

Ảnh hưởng ra sao đến người mua/bán?

Các gã khổng lồ thương mại điện tử Shein và Temu đã có thời gian thích ứng với thay đổi kể từ tháng 5, dù giá trên Shein đã bắt đầu tăng.

Các doanh nghiệp nhỏ khó để thích nghi với thuế quan hơn, và một số công ty dự định tăng giá để bù đắp chi phí phát sinh.

Các nền tảng như eBay và Etsy đã khuyến nghị người bán trao đổi với khách hàng về việc tăng giá liên quan đến thuế quan.