Tập đoàn năng lượng Mỹ ‘bí mật đàm phán’ để trở lại Nga?

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho phép tập đoàn năng lượng khổng lồ nhận lại cổ phần của mình tại liên doanh dầu khí Sakhalin-1 ở Viễn Đông Nga. Lệnh này được đưa ra trùng với cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ở Alaska.

Cả hai bên đều mô tả hội nghị thượng đỉnh là một bước tiến quan trọng nhằm hướng tới hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời lưu ý rằng họ cũng thảo luận về tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Moscow và Washington.

Theo nguồn tin, các lãnh đạo cấp cao của ExxonMobil đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật trong suốt thời gian xung đột với tập đoàn năng lượng nhà nước lớn nhất Nga Rosneft về việc tái tham gia dự án Sakhalin nếu được Moscow và Washington chấp thuận.

Công ty năng lượng ExxonMobil đang xem xét khả năng trở lại Nga ẢNH: REUTERS

Phó Chủ tịch cấp cao Neil Chapman đã gặp Tổng giám đốc Rosneft Igor Sechin, người hiện đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, tại thủ đô Doha của Qatar.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal tin lưu ý rằng việc trở lại vẫn chưa chắc chắn và một phần phụ thuộc vào việc liệu ông Trump có thể đàm phán một giải pháp cho xung đột hay không, hoặc ngược lại, sẽ gia tăng sức ép trừng phạt lên Moscow nếu các hành động thù địch tiếp diễn.

Các nguồn thân cận cũng cho biết việc Exxon có khả năng trở lại Sakhalin-1 hay không sẽ phụ thuộc vào các điều khoản mà chính phủ Nga đưa ra. Họ nói thêm rằng tập đoàn này chủ yếu tìm cách thu hồi các khoản lỗ tài chính phát sinh sau khi rời dự án vào năm 2022.

Với tư cách là cổ đông lớn của Sakhalin-1, Rosneft được cho là sẵn sàng khôi phục sự tham gia của Exxon. Tập đoàn Nga xem vốn, công nghệ và chuyên môn quản lý của công ty Mỹ như những tài sản tiềm năng cho siêu dự án.

Cổ phần 30% của ExxonMobil tại Sakhalin-1 đã được chuyển cho công ty con của Rosneft là Sakhalinmorneftegaz-Shelf.

Liên doanh Nhật Bản Sodeco giữ lại 30% cổ phần bất chấp sức ép quốc tế, trong khi công ty ONGC Videsh thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ vẫn nắm giữ 20% cổ phần.