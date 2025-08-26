Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump dọa đánh thuế 200% lên Trung Quốc
Video Thế giới

Ông Trump dọa đánh thuế 200% lên Trung Quốc

La Vi
La Vi
26/08/2025 14:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25.8 tuyên bố Trung Quốc phải đảm bảo nguồn cung nam châm đất hiếm cho Mỹ nếu không muốn đối mặt với mức thuế 200%.

Ông Trump cho biết: "Trung Quốc phải cung cấp cho chúng tôi nam châm đất hiếm. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi phải áp thuế 200% hoặc điều tương tự".

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 25.8, Tổng thống Trump thừa nhận rằng mức thuế cao như thế sẽ đồng nghĩa với sự gãy đổ trong thương mại song phương. Tuy nhiên, ông tin rằng Mỹ đang có ưu thế trước Trung Quốc vì đang đầu tư mạnh vào đất hiếm để đảm bảo an ninh quốc gia.

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25.8 tuyên bố Trung Quốc phải đảm bảo nguồn cung nam châm đất hiếm cho Mỹ nếu không muốn đối mặt với mức thuế 200%

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ông Trump cũng nhắc đến "quan hệ tuyệt vời" với Trung Quốc và cho biết ông có thể đến Trung Quốc "trong năm nay hay không lâu sau đó".

Theo tờ South China Morning Post, phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump trái ngược hoàn toàn với quan điểm thân thiện trước đây của ông về mối quan hệ với Trung Quốc, khi ông đã gia hạn lệnh tạm dừng tăng thuế quan mới đối với Trung Quốc thêm 90 ngày trong tháng này.

Vết bầm lạ trên mu bàn tay Tổng thống Trump là gì?

Vết bầm lạ trên mu bàn tay Tổng thống Trump là gì?

Những hình ảnh gần đây cho thấy mu bàn tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump có dấu vết lạ và dường như được trang điểm đè lên.

