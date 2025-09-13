Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Quảng Trị quyên góp hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ Cuba, dẫn đầu cả nước

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
13/09/2025 13:48 GMT+7

Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã vận động được hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba, đứng đầu cả nước; xếp sau là Hưng Yên và Hải Phòng.

Ngày 13.9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết, đến cuối ngày 12.9, địa phương đã quyên góp được hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba, dẫn đầu cả nước trong chương trình vận động lần này. Xếp kế tiếp là tỉnh Hưng Yên (hơn 5,1 tỉ đồng), TP.Hải Phòng (gần 4,6 tỉ đồng).

Quảng Trị quyên góp hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ Cuba, dẫn đầu cả nước - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân dân P.Đông Hà (Quảng Trị) ủng hộ nhân dân Cuba

ẢNH: THANH LỘC

Số tiền lớn mà Quảng Trị vận động được là nhờ sự chung sức của cán bộ, đảng viên, nhân dân cùng các doanh nghiệp trên địa bàn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị đã triển khai sâu rộng đến từng xã, từ vùng đồng bằng đến miền núi để kêu gọi tinh thần sẻ chia với nhân dân Cuba.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, từ ngày 13.8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phát động chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế. Chỉ sau 1 tháng, tổng số tiền vận động tại Quảng Trị đã vượt 9,1 tỉ đồng.

Quảng Trị quyên góp hơn 9,1 tỉ đồng ủng hộ Cuba, dẫn đầu cả nước - Ảnh 2.

Bà Mai Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị (thứ 2 từ phải sang), tiếp nhận số tiền của nhân dân dân và cán bộ P.Đồng Hới ủng hộ nhân dân Cuba

ẢNH: THANH LỘC

Đợt quyên góp kéo dài đến ngày 16.10, gắn với dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba. Với riêng Quảng Trị, tình cảm dành cho Cuba càng thêm sâu nặng bởi năm 1973, giữa thời kỳ chiến tranh khốc liệt, lãnh tụ Fidel Castro đã đến thăm vùng đất này.

Từ dấu ấn lịch sử ấy, hàng trăm chuyên gia, kỹ sư, y bác sĩ Cuba đã không quản ngại gian khổ sang giúp Quảng Trị và Quảng Bình (cũ) xây dựng, vận hành Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế bền chặt, thủy chung.

