Thế giới

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/09/2025 14:46 GMT+7

Bức tranh tường vừa được khánh thành ở Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM sáng nay (6.9) mang nhiều họa tiết thể hiện sự gắn kết trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba.

Vào sáng nay (6.9), Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM đã tổ chức buổi lễ khánh thành tranh vẽ tường, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Sự kiện cũng được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 của Việt Nam, đồng thời nhân chuyến thăm chính thức TP.HCM của Phó Chủ tịch viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, ông Victor Fidel Gaute Lospez.

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tranh tường Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM ngày 6.9

ẢNH: BẢO HOÀNG


Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, cho biết bức tranh tường là sự kết hợp hình vẽ các địa danh, biểu tượng của Việt Nam và Cuba. Tranh vẽ những hoa sen, cây mía, chùa Một Cột, Vịnh Hạ Long của Việt Nam, hay hình ảnh hoa bạch yến - quốc hoa của Cuba - Quảng trường Cách mạng Cuba, những ngọn núi nhỏ ở thung lũng Viñales (tỉnh Pinar del Rio của Cuba).

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 2.
Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 3.
Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 4.
Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 5.

Các đại biểu, khách mời và các bạn sinh viên, chụp ảnh lưu niệm, tham quan tranh tường Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP.HCM

ẢNH: BẢO HOÀNG

Bà Labrada nói thêm bức tranh là công trình đầu tiên thuộc dạng tác phẩm tranh vẽ tường trong lịch sử quan hệ hai nước, đại diện cho thông điệp hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 6.

Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada phát biểu khai mạc lễ khánh thành

ẢNH: BẢO HOÀNG

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 7.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại sự kiện

ẢNH: BẢO HOÀNG

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 8.

Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada (phải) tặng hoa và thư cảm ơn đến Hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM Nguyễn Văn Minh

ẢNH: BẢO HOÀNG

“Tôi hi vọng bức tranh sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các thế hệ mới người Cuba và người Việt Nam về văn hóa và lịch sử của dân tộc chúng ta”, Tổng lãnh sự Cuba Labrada bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ khánh thành, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà ca ngội bức tranh là một câu chuyện kể bằng hình ảnh, màu sắc và mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba thể hiện qua tranh tường - Ảnh 9.

Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM Ariadne Feo Labrada (trái) giới thiệu cho các sinh viên tham quan bức tranh. Tại bức tranh tường cũng có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với khẩu hiệu "Không có gì quý hơn độc lập tự do", bên cạnh là chân dung Lãnh tụ Cuba Fidel Castro với khẩu hiệu "Patria o Muerte, Venceremos” (Tổ quốc hay là chết, chúng ta nhất định thắng)

ẢNH: BẢO HOÀNG

“Tác phẩm nghệ thuật này cũng là minh chứng cho tình đoàn kết quốc tế trong sáng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam và Lãnh tụ Fidel Castro của nhân dân Cuba đã dày công vun đắp, nay đã thực sự ăn sâu vào từng thế hệ, được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú và sáng tạo”, ông Hà nói.

Cuối cùng, ông Nguyễn Lộc Hà gửi lời chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba mãi mãi bền vững, trường tồn và không ngừng đơm hoa kết trái.

