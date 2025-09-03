Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba

TTXVN - Đậu Tiến Đạt
03/09/2025 07:00 GMT+7

Trưa 2.9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba thăm cấp Nhà nước tới VN và tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Cuba, thể hiện tình cảm anh em, đồng chí và sự đoàn kết ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho nhân dân VN.

Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ VN - Cuba trong tình bạn đặc biệt - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez

ẢNH: TTXVN

Thủ tướng khẳng định, VN luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt VN - Cuba, được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Thủ tướng tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả Cách mạng, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã gặp gỡ doanh nghiệp VN để trao đổi, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư.

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Chủ tịch Quốc hội khẳng định VN luôn kề vai sát cánh, đồng hành và ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba anh em.

Trước đó, sáng 2.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tiếp tục ưu tiên hợp tác đường sắt, hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phấn đấu khởi công tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định VN luôn coi trọng và ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực tuyên truyền về giá trị lịch sử quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa VN - Campuchia cũng như ba nước VN - Campuchia - Lào.

