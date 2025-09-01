Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chào thân ái của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga V. Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga V.Putin ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Tổng thống V. Putin về những lời chúc mừng nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Cảm ơn Nga đã cử đoàn do Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) dẫn đầu sang tham dự lễ kỷ niệm và đoàn quân nhân sang tham gia lễ diễu binh kỷ niệm Đại lễ 80 năm của Việt Nam.

Đây là những nghĩa cử thể hiện tình cảm chân thành, sự trân trọng của Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam nhằm giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng thống Nga V. Putin nhất trí cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận trong dịp các chuyến thăm cấp cao ẢNH: NHẬT BẮC

Hai bên bày tỏ sự hài lòng về những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là sau chuyến thăm chính thức Liên bang Nga vào tháng 5 vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao hai nước, sự điều hành của hai Chính phủ, nhiều vấn đề trong quan hệ song phương Việt - Nga đã được tháo gỡ, tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Nga V. Putin nhất trí cần tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã thỏa thuận trong dịp các chuyến thăm cấp cao; nhất trí với các đề xuất hợp tác mà Thủ tướng nêu, khẳng định sẽ thúc đẩy phía các cơ quan hữu quan và doanh nghiệp Nga để triển khai hợp tác cùng Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại Trung Quốc lần này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam rời Thiên Tân, lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác ẢNH: NHẬT BẮC

Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng đã gặp lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng thư ký SCO Nurlan Yermekbayev. Tổng thư ký SCO cho biết chủ đề hội nghị năm nay là phát triển bền vững, thể hiện mong muốn của SCO về giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội chứ không chỉ an ninh như ban đầu.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga V. Putin, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam rời Thiên Tân, lên đường về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc trong hai ngày 31.8 - 1.9 theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



