Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và làm việc tại Trung Quốc từ 31.8 - 1.9.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam và chuyển lời thăm hỏi đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, đồng chí, anh em, gắn bó và cùng chia sẻ tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ẢNH: NHẬT BẮC

Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, triển khai hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước; bày tỏ tin tưởng và chúc Việt Nam thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn về kinh tế và lý luận mà Đảng và Nhà nước Trung Quốc đã giành được trong thời gian vừa qua. Đồng thời, giới thiệu một số thành tựu trong công tác hoàn thiện lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam với 3 trụ cột chính và các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong quá trình đó, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi và mong muốn tham khảo những bước phát triển mới về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc.

Nhất trí với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đánh giá cao những thành quả, sáng tạo lý luận quan trọng của Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là kết hợp Chủ nghĩa Mác với thực tiễn của Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ luôn dõi theo và khâm phục về những bước tiến lớn trong cải cách của Việt Nam gần đây, thể hiện qua việc nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đời sống nhân dân được nâng cao đáng kể.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống với Armenia, đề nghị Armenia phối hợp cùng các nước thành viên khác trong Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) sớm xóa bỏ cơ chế phòng vệ ngưỡng đối với các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: NHẬT BẮC

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác song phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 20 tỉ USD trong thời gian tới; cam kết đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa các thủ tục vận chuyển qua biên giới, tăng cường hợp tác du lịch…

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Halal, thương mại gạo, hợp tác biển…

Về phần mình, Thủ tướng Malaysia đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác nghề cá và bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10 tới.

Hai bên thống nhất về những biện pháp tăng cường hợp tác, trong đó, nhất trí sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025 - 2030, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, du lịch, giao lưu nhân dân.