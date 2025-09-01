Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Tham dự lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và phu nhân một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đoàn xe chở Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz - Canel Bermúdez và phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Đông đảo các cháu thiếu nhi đứng dọc hai bên đường vẫy cờ Việt Nam và cờ Cuba chào đón.

ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Cuba và Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ẢNH: TUẤN MINH

Toàn cảnh cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc hội đàm ẢNH: TUẤN MINH