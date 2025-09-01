Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
01/09/2025 11:51 GMT+7

Sáng 1.9, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Tham dự lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và phu nhân một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Ảnh 1.

Đoàn xe chở Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz - Canel Bermúdez và phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch. Đông đảo các cháu thiếu nhi đứng dọc hai bên đường vẫy cờ Việt Nam và cờ Cuba chào đón.

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez trên bục danh dự, quân nhạc cử quốc thiều Cuba và Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 5.

Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Tô Lâm tiến hành hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 6.

Toàn cảnh cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 7.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

- Ảnh 8.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tại cuộc hội đàm

ẢNH: TUẤN MINH

Tin liên quan

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Chiều 31.8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã có chuyến thăm tới Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Cuba Tổng Bí thư Tô Lâm Việt Nam - Cuba
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận