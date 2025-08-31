Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
31/08/2025 20:31 GMT+7

Chiều 31.8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã có chuyến thăm tới Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Tại đây, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 1.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 2.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 3.

Cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba là một trong 5 cụm tượng biểu trưng sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm có từ 3 - 5 tượng toàn thân, cao khoảng 3 m, chất liệu đồng đỏ, đặt trên bệ vuông 4x4 m, cao gần 1 m

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sau đó, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã tham quan bảo tàng và nghe giới thiệu, thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Bảo vệ độc lập dân tộc (939-1858); Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858 - 1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975); Xây dựng và bảo vệ đất nước (1975 - 2024).

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 4.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba trong sự chào đón nồng nhiệt của khách tham quan bảo tàng

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 5.

Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân đã dành thời gian tham quan các khu trưng bày, lắng nghe giới thiệu về những trang sử hào hùng, những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân Việt Nam qua các thời kỳ

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 6.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tìm hiểu về quá trình thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 7.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tìm hiểu về bộ kèn đồng gồm 20 chiếc, bao gồm kèn Saxophone, Tenor, Coz, Trompét và Connette, đây là bộ nhạc cụ đã được đội kèn Bảo an binh sử dụng để cử hành Quốc ca trong Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 8.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân nghe giới thiệu về pháo 105 mm của Đại đội 806 Pháo mặt đất 105 mm, đây là một trong những khẩu pháo bắn loạt đạn đầu tiên trong trận đánh cứ điểm Him Lam ngày 13.3.1954, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 9.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 10.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân tìm hiểu về giai đoạn của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 11.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng giới thiệu với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân về Hiệp định Paris

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 12.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tỏ ra thích thú khi thấy trang bìa của tờ báo Granma của Cuba đưa tin về ngày thống nhất đất nước 30.4 của Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 13.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong sổ lưu bút, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã viết: "Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự này, một minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam anh em, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, chúng tôi xin tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba bởi vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội".

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 14.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam- Ảnh 15.

Nhiều khách tham quan khi thấy Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã hô to "Việt Nam- Cuba" và " Viva Cuba, Viva Việt Nam", bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến với đất nước và nhân dân Cuba

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT


Tin liên quan

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba bắt đầu thăm Việt Nam, dự lễ Quốc khánh 2.9

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba bắt đầu thăm Việt Nam, dự lễ Quốc khánh 2.9

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam, từ ngày 31.8 đến ngày 2.9.

Khám phá thêm chủ đề

Cuba Bảo tàng lịch sử quân sự Bí thư thứ nhất Chủ tịch nước Cuba
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận