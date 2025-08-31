Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Tại đây, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba là một trong 5 cụm tượng biểu trưng sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm có từ 3 - 5 tượng toàn thân, cao khoảng 3 m, chất liệu đồng đỏ, đặt trên bệ vuông 4x4 m, cao gần 1 m

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sau đó, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã tham quan bảo tàng và nghe giới thiệu, thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Bảo vệ độc lập dân tộc (939-1858); Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858 - 1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975); Xây dựng và bảo vệ đất nước (1975 - 2024).

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba trong sự chào đón nồng nhiệt của khách tham quan bảo tàng ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân đã dành thời gian tham quan các khu trưng bày, lắng nghe giới thiệu về những trang sử hào hùng, những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân Việt Nam qua các thời kỳ ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tìm hiểu về quá trình thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba tìm hiểu về bộ kèn đồng gồm 20 chiếc, bao gồm kèn Saxophone, Tenor, Coz, Trompét và Connette, đây là bộ nhạc cụ đã được đội kèn Bảo an binh sử dụng để cử hành Quốc ca trong Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2.9.1945 ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân nghe giới thiệu về pháo 105 mm của Đại đội 806 Pháo mặt đất 105 mm, đây là một trong những khẩu pháo bắn loạt đạn đầu tiên trong trận đánh cứ điểm Him Lam ngày 13.3.1954, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân tìm hiểu về giai đoạn của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng giới thiệu với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân về Hiệp định Paris ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez tỏ ra thích thú khi thấy trang bìa của tờ báo Granma của Cuba đưa tin về ngày thống nhất đất nước 30.4 của Việt Nam ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba ghi lưu bút trong Sổ lưu niệm của Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong sổ lưu bút, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã viết: "Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự này, một minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam anh em, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, chúng tôi xin tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba bởi vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội".

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nhiều khách tham quan khi thấy Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã hô to "Việt Nam- Cuba" và " Viva Cuba, Viva Việt Nam", bày tỏ sự ngưỡng mộ và yêu mến với đất nước và nhân dân Cuba ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT



