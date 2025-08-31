Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

Chiều 31.8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã có chuyến thăm tới Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Tại đây, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng đoàn đã đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Sau đó, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đã tham quan bảo tàng và nghe giới thiệu, thuyết minh về 6 chủ đề trưng bày: Buổi đầu dựng nước và giữ nước; Bảo vệ độc lập dân tộc (939-1858); Chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc (1858 - 1945); Kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975); Xây dựng và bảo vệ đất nước (1975 - 2024).
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba và phu nhân tìm hiểu về giai đoạn của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Trong sổ lưu bút, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba đã viết: "Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự này, một minh chứng cho chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam anh em, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, chúng tôi xin tri ân các thế hệ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng, độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Những hành động lịch sử của Việt Nam là nguồn cảm hứng cho Cuba bởi vì chúng ta cùng chung một khát vọng về chủ quyền và công lý xã hội".
Bình luận (0)