Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba bắt đầu thăm Việt Nam, dự lễ Quốc khánh 2.9

Sáng 31.8, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân Lis Cuesta Peraza đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam, từ ngày 31.8 - 2.9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài

ẢNH: TTXVN

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng Đặng Khánh Toàn; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long cùng đông đảo quần chúng nhân dân vẫy cờ chào đón.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội ẢNH: TTXVN

Tháp tùng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng, thượng tướng Álvaro López Miera; Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Emilio Lozada García; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Oscar Pérez-Oliva Fraga; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ydael Pérez Brito; Chủ tịch Tập đoàn BioCubaFarma Mayda Mauri Pérez; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes,...

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez giao lưu với đông đảo người dân thủ đô ra đón tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.



