Chính trị

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba sắp thăm Việt Nam, dự lễ Quốc khánh 2.9

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
30/08/2025 13:47 GMT+7

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam 2.9.

Ngày 30.8, theo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 từ ngày 31.8 - 2.9.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba sắp thăm Việt Nam, dự Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez

ẢNH: TTXVN

Trả lời báo chí về chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến thăm Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel nhằm khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang dẫn lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt Nam và Cuba cách xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà” và khẳng định cho đến hôm nay điều này vẫn nguyên giá trị.

"Điều này là minh chứng rõ nét cho sự thủy chung son sắt mà nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba và những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong thời khắc khó khăn nhất. Câu chuyện này là một trong nhiều câu chuyện cảm động và truyền cảm hứng về quan hệ đặc biệt và bền vững giữa hai quốc gia", ông Giang cho biết.

Hai nước đã cùng nhau đi qua những thăng trầm của lịch sử, vun đắp nên biểu tượng mẫu mực, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, trong sáng, thủy chung, vượt qua giới hạn địa lý và thử thách của thời gian. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn; sự ủng hộ của Cuba dành cho Việt Nam và của Việt Nam dành cho Cuba là không giới hạn.

Gần đây nhất, Việt Nam đã phát động Chương trình vận động toàn quốc “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” để quyên góp hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua những khó khăn hiện nay và chúng ta vô cùng tự hào, xúc động khi chứng kiến tình cảm và sự ủng hộ lớn lao của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba.

Có thể khẳng định mạnh mẽ rằng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba đang không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển toàn diện, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới.

Việt Nam mời Chủ tịch Cuba dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chiều ngày 6.7 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel.

