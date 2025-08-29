Hình ảnh đầu tiên về cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba mới hoàn thành

Báo cáo kết quả tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết, sau 45 ngày khẩn trương, đồng loạt triển khai, đến nay toàn bộ các hạng mục hạ tầng, cảnh quan, bệ tượng và 2 cụm tượng Liên Xô, Cuba đã hoàn thành.

Các cụm tượng Trung Quốc, Lào và Campuchia đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 22.12.2025.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện phía Cuba thực hiện nghi thức gắn biển cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba ẢNH: ĐÌNH HUY

Công trình được xây dựng trên diện tích đất 3.600m2, với quy mô gồm 5 cụm biểu tượng các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm tượng gồm nhóm tượng toàn thân từ 3 đến 5 nhân vật; cao khoảng 3 m (bao gồm cả bệ tượng vuông 4m x 4m, cao gần 1 m), chất liệu đồng đỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình; đồng thời là minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Hình ảnh cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng tôi muốn gửi tới bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai; luôn coi trọng việc giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia anh em, bạn bè quốc tế vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững", thượng tướng Chiến nhấn mạnh.

Minh chứng sống động cho tình hữu nghị

Ông Gennadi Bezdtko, Đại sứ Nga tại Việt Nam, chia sẻ: Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên chính thức công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và dành sự giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đánh bại các cuộc xâm lược từ bên ngoài.

Cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng tôi tự hào khi đã góp phần cùng nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi", ông Gennadi Bezdtko nói và cảm ơn Việt Nam đã lưu giữ ký ức về những trang sử hào hùng ấy. Điều đó là minh chứng sống động cho tình hữu nghị chân thành và sự tin cậy cao đẹp giữa Nga - quốc gia kế thừa Liên Xô và Việt Nam. Đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp về sự giúp đỡ vô tư và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng công lao của cha ông đã đem lại.

Nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, đánh giá việc khánh thành cụm tượng ngày hôm nay là sự tri ân những chiến sĩ Cuba đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh hùng.

Đây cũng là sự tri ân dành cho vị lãnh tụ Fidel Castro Ruz, người đã để lại câu nói bất hủ, mãi mãi gắn kết tình anh em sâu sắc giữa hai dân tộc: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình”.