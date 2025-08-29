Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Hình ảnh đầu tiên về cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba mới hoàn thành

Đình Huy
Đình Huy
29/08/2025 13:22 GMT+7

Sáng 29.8, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng chủ trì chương trình gắn biển các cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.

Báo cáo kết quả tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết, sau 45 ngày khẩn trương, đồng loạt triển khai, đến nay toàn bộ các hạng mục hạ tầng, cảnh quan, bệ tượng và 2 cụm tượng Liên Xô, Cuba đã hoàn thành.

Các cụm tượng Trung Quốc, Lào và Campuchia đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 22.12.2025.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện phía Cuba thực hiện nghi thức gắn biển cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba

ẢNH: ĐÌNH HUY

Công trình được xây dựng trên diện tích đất 3.600m2, với quy mô gồm 5 cụm biểu tượng các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Cuba, Lào và Campuchia. Mỗi cụm tượng gồm nhóm tượng toàn thân từ 3 đến 5 nhân vật; cao khoảng 3 m (bao gồm cả bệ tượng vuông 4m x 4m, cao gần 1 m), chất liệu đồng đỏ.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình; đồng thời là minh chứng cho sự hy sinh, cống hiến to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hình ảnh cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng tôi muốn gửi tới bạn bè quốc tế rằng, Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế không chỉ trong quá khứ, mà cả hiện tại và tương lai; luôn coi trọng việc giữ gìn, củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia anh em, bạn bè quốc tế vì một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững", thượng tướng Chiến nhấn mạnh.

Minh chứng sống động cho tình hữu nghị

Ông Gennadi Bezdtko, Đại sứ Nga tại Việt Nam, chia sẻ: Liên Xô là một trong những quốc gia đầu tiên chính thức công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và dành sự giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đánh bại các cuộc xâm lược từ bên ngoài.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô

ẢNH: ĐÌNH HUY

"Chúng tôi tự hào khi đã góp phần cùng nhân dân Việt Nam làm nên thắng lợi", ông Gennadi Bezdtko nói và cảm ơn Việt Nam đã lưu giữ ký ức về những trang sử hào hùng ấy. Điều đó là minh chứng sống động cho tình hữu nghị chân thành và sự tin cậy cao đẹp giữa Nga - quốc gia kế thừa Liên Xô và Việt Nam. Đồng thời tiếp nối truyền thống tốt đẹp về sự giúp đỡ vô tư và hỗ trợ lẫn nhau trong những thời khắc khó khăn, giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng công lao của cha ông đã đem lại.

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.
- Ảnh 9.

Nghi thức đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia

ẢNH: ĐÌNH HUY

Ông Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, đánh giá việc khánh thành cụm tượng ngày hôm nay là sự tri ân những chiến sĩ Cuba đã sát cánh cùng quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh hùng.

Đây cũng là sự tri ân dành cho vị lãnh tụ Fidel Castro Ruz, người đã để lại câu nói bất hủ, mãi mãi gắn kết tình anh em sâu sắc giữa hai dân tộc: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hy sinh cả máu của mình”.

Tin liên quan

Xây tượng đài chiến sĩ 5 nước theo lệnh khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Xây tượng đài chiến sĩ 5 nước theo lệnh khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị xây dựng khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Liên Xô Cuba nga trung quốc campuchia Lào Bộ Quốc phòng công trình tưởng niệm chiến sĩ quốc tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận