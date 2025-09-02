Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lãnh đạo Lào, Campuchia thăm triển lãm thành tựu và giao lưu cùng robot hình người 'make in Vietnam'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
02/09/2025 18:50 GMT+7

Chiều 2.9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã tới tham quan triển lãm thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) và cùng giao lưu với robot hình người 'make in Vietnam'.

Đón đoàn đại biểu cấp cao 2 nước Lào, Campuchia có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thuỷ và một số lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại sứ Việt Nam tại Lào và Campuchia tháp tùng.

Lãnh đạo Lào , Campuchia tham quan triển lãm thành tựu đất nước cùng robot ' make in Vietnam ' - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen chụp ảnh lưu niệm cùng Phó thủ tướng Mai Văn Chính

ẢNH: K.H

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã giới thiệu về quy mô, thiết kế của trung tâm triển lãm đến 2 đoàn đại biểu.

Theo đó, trung tâm triển lãm có quy mô lên tới 90 ha, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Triển lãm đã huy động sự tham gia của 38 bộ, ngành, tổ chức liên quan; 34 tỉnh, thành phố và 101 doanh nghiệp trên các lĩnh vực: nông nghiệp - nông thôn, xây dựng, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, đối ngoại…

Sau nghi thức chào đón và chụp ảnh lưu niệm tại phòng Khánh tiết VinPalace, đoàn lãnh đạo cấp cao lần lượt tham quan các khu vực trọng điểm: đại cảnh Cổng sen "Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"; khu trưng bày của Quân đội nhân dân Việt Nam tại sân nam; khu trưng bày "Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh" tại sảnh tây; khu "Cờ Đảng soi đường" và không gian triển lãm Bộ Ngoại giao.

Lãnh đạo Lào , Campuchia tham quan triển lãm thành tựu đất nước cùng robot ' make in Vietnam ' - Ảnh 4.

Lãnh đạo Lào, Campuchia giao lưu cùng robot hình người "make in Vietnam" Vinmotion

ẢNH: K.H

Đặc biệt, tại khu "Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh" ở sân tây, các nhà lãnh đạo đã cùng bước lên sân khấu giao lưu trực tiếp với robot hình người do Công ty Cổ phần VinMotion phát triển. 

Robot đã thực hiện các thao tác như vẫy tay, chào hỏi và phản ứng theo cử chỉ, tạo nên một khoảnh khắc tương tác sinh động giữa con người và công nghệ.

Lãnh đạo Lào , Campuchia tham quan triển lãm thành tựu đất nước cùng robot ' make in Vietnam ' - Ảnh 5.

Robot hình người do Công ty Cổ phần VinMotion phát triển, là robot "make in Vietnam" có thể thực hiện nhiều thao tác

ẢNH: K.H

Lãnh đạo Lào , Campuchia tham quan triển lãm thành tựu đất nước cùng robot ' make in Vietnam ' - Ảnh 6.
Lãnh đạo Lào , Campuchia tham quan triển lãm thành tựu đất nước cùng robot ' make in Vietnam ' - Ảnh 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen chụp ảnh lưu niệm với Phó thủ tướng Mai Văn Chính. Sau đó, đoàn đại biểu đi tham quan khu vực "Cờ Đảng soi đường"

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG


Lãnh đạo Lào , Campuchia tham quan triển lãm thành tựu đất nước cùng robot ' make in Vietnam ' - Ảnh 8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith giao lưu với người dân và du khách có mặt tại triển lãm

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Ngay sau chuyến tham quan Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", đoàn đại biểu cấp cao của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia di chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài bằng dàn xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX.

Lãnh đạo Lào , Campuchia tham quan triển lãm thành tựu đất nước cùng robot ' make in Vietnam ' - Ảnh 9.

Các lãnh đạo được đưa đón bởi dàn xe đặc biệt Lạc Hồng 900 LX của VinFast

ẢNH: K.H

 

Tin liên quan

Xem robot do Việt Nam sản xuất nhảy múa, giao lưu cùng người dân

Robot hình người do VinRobotics nghiên cứu và phát triển gây ấn tượng mạnh. Với dáng vóc cao lớn, khả năng đi bộ uyển chuyển, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, robot không chỉ thể hiện trình độ chế tạo tinh vi, mà còn cho thấy bước tiến dài của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Khám phá thêm chủ đề

robot Hun Sen Tổng Bí thư Lào Trung tâm Triển lãm 80 năm Quốc khánh 2.9
