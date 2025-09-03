'Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em'

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của thượng tướng Álvaro López Miera còn đặc biệt ý nghĩa khi Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2.12.1960 - 2.12.2025).

Đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Álvaro López Miera duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: H.H

Trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm.

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định đây là mối quan hệ "trong sáng, thủy chung, bền chặt".

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm ẢNH: H.H

Vừa qua, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Bộ trưởng Álvaro López Miera đã đặt hoa tại tượng đài tri ân chuyên gia quân sự Cuba, một trong 2 công trình đầu tiên nằm trong tổng thể khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Qua đó, thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho những người con Cuba đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

"Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em"

Thượng tướng Álvaro López Miera đã cảm ơn lời mời thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, đúng vào dịp hai nước tổ chức năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thượng tướng Álvaro López Mier tại buổi hội đàm ẢNH: H.H

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba bày tỏ yêu mến, ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam tươi đẹp và ấn tượng với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

"Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em", ông nói và khẳng định sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ quân đội hai nước, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia đã trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không"; chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đã ký kết, hai bên thống nhất tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm như: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng...