Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

'Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em'

Đình Huy
Đình Huy
03/09/2025 12:31 GMT+7

Sáng 3.9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì lễ đón thượng tướng Álvaro López Miera, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi hội đàm sau lễ đón, đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của thượng tướng Álvaro López Miera còn đặc biệt ý nghĩa khi Việt Nam - Cuba kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2.12.1960 - 2.12.2025).

'Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em' - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và thượng tướng Álvaro López Miera duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: H.H

Trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau trong mọi thời điểm. 

Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Cuba trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định đây là mối quan hệ "trong sáng, thủy chung, bền chặt".

'Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em' - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi hội đàm

ẢNH: H.H

Vừa qua, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel và Bộ trưởng Álvaro López Miera đã đặt hoa tại tượng đài tri ân chuyên gia quân sự Cuba, một trong 2 công trình đầu tiên nằm trong tổng thể khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam đặt tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Qua đó, thể hiện tình cảm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho những người con Cuba đã hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết thủy chung, trước sau như một giữa hai dân tộc.

Theo đại tướng Phan Văn Giang, trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có hiện nay, Việt Nam chia sẻ sâu sắc, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với Cuba trong khả năng của mình.

Trong tổng thể quan hệ chung giữa hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác. Các hoạt động hợp tác quân sự - quốc phòng giữa hai nước ngày càng được triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

"Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em"

Thượng tướng Álvaro López Miera đã cảm ơn lời mời thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, đúng vào dịp hai nước tổ chức năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

'Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em' - Ảnh 3.

Thượng tướng Álvaro López Mier tại buổi hội đàm

ẢNH: H.H

Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba bày tỏ yêu mến, ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam tươi đẹp và ấn tượng với lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. Những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

"Cuba luôn tự hào khi có Việt Nam là một quốc gia anh em", ông nói và khẳng định sẵn sàng thúc đẩy, củng cố mối quan hệ quân đội hai nước, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và quân đội mỗi nước. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, là quốc gia đã trải qua nhiều đau thương, mất mát qua các cuộc chiến tranh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không"; chủ trương đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đã ký kết, hai bên thống nhất tập trung vào một số nội dung hợp tác trọng tâm như: tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì giao lưu sĩ quan trẻ, đoàn nghỉ dưỡng, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn về các lĩnh vực cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng...

Tin liên quan

Hình ảnh đầu tiên về cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba mới hoàn thành

Hình ảnh đầu tiên về cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba mới hoàn thành

Sáng 29.8, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng chủ trì chương trình gắn biển các cụm tượng chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đặt đá tượng trưng cụm tượng chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia.

Khám phá thêm chủ đề

Cuba Việt Nam Bộ Quốc phòng 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận