Sân cỏ Trường ĐH Nha Trang rộn ràng giải bóng đá vì nhân dân Cuba

Chiều 7.9, giải bóng đá giao hữu gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba được tổ chức tại sân cỏ Trường ĐH Nha Trang. Sự kiện thu hút hơn 100 cầu thủ từ 4 câu lạc bộ bóng đá địa phương gồm: Phương Hải FC, Doanh nhân trẻ Khánh Hòa FC, Old Brother FC và NTU FC.

Giải bóng đá do Công đoàn Trường ĐH Nha Trang tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ và kêu gọi quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba.

Giải bóng đá giao hữu gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba được tổ chức tại sân cỏ Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, TS Trần Trọng Đạo, Trưởng khoa Khoa học xã hội và nhân văn, Chủ tịch Công đoàn trường, cho biết giải bóng đá giao hữu gây quỹ "Nghĩa tình đến nhân dân Cuba" được tổ chức nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐH Nha Trang; mục đích cùng chung tay quyên góp, ủng hộ, chia sẻ với nhân dân Cuba, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua thử thách. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Cuba.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba ẢNH: BÁ DUY

Theo ban tổ chức, sau một buổi thi đấu, giải đã quyên góp gần 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để chia sẻ khó khăn với nhân dân Cuba.

Các cầu thủ đã cống hiến những pha bóng đẹp, quyết liệt ẢNH: BÁ DUY

Hoạt động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba, đặc biệt nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.