Chính trị

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Nguyễn Phúc
11/09/2025 09:25 GMT+7

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 11.9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức lễ công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 1.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Chiến Thắng

ẢNH: THANH LỘC

Ông Nguyễn Chiến Thắng, 49 tuổi, quê tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn cử nhân ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi đảm nhận vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, ông từng kinh qua nhiều cương vị quan trọng tại địa phương. Đặc biệt, ông từng giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đông Hà và sau đó là Bí thư Thành ủy Đông Hà (cũ), nơi ông đã có nhiều đóng góp trong công tác lãnh đạo, quản lý phát triển đô thị cũng như xây dựng tổ chức Đảng.

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Chiến Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ

ẢNH: THANH LỘC

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ lời cảm ơn đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ. Ông cho rằng đây là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị. 

Ông Nguyễn Chiến Thắng cam kết không ngừng học hỏi, nỗ lực phấn đấu, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

