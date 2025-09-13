Xem nhanh 12h: Thảm án ở Đắk Lắk, 3 người tử vong | Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 13.9: Thảm án ở Đắk Lắk, 3 người tử vong | Bắt khẩn cấp tài xế taxi ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng

Thảm án 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Sáng 13.9, một vụ thảm án rúng động đã xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn, nhưng đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt giữ tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ 70 km đã khiến dư luận bức xúc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc, xác định và bắt giữ tài xế taxi để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

