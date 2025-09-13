Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem nhanh 12h: Thảm án ở Đắk Lắk, 3 người tử vong | Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Thảm án ở Đắk Lắk, 3 người tử vong | Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
13/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 13.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.9.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 13.9: Thảm án ở Đắk Lắk, 3 người tử vong | Bắt khẩn cấp tài xế taxi ‘chặt chém’ 2,5 triệu đồng

Thảm án 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Sáng 13.9, một vụ thảm án rúng động đã xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ trốn, nhưng đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Thảm án 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Bắt giữ tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ 70 km đã khiến dư luận bức xúc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc, xác định và bắt giữ tài xế taxi để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giữ tài xế taxi "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 14.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: TP.HCM không tan học trước 16 giờ | Cần làm gì khi Trung tâm CIC bị hack?

Xem nhanh 12h: TP.HCM không tan học trước 16 giờ | Cần làm gì khi Trung tâm CIC bị hack?

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 12.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Nên làm gì khi Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia bị hack?; Cụ ông 84 tuổi tử vong trong đám cháy; TP.HCM chính thức quy định giờ học; FBI công bố thông tin liên quan vụ ám sát Charlie Kirk;...

Khám phá thêm chủ đề

Xem nhanh Xem nhanh 12h Bản tin Báo Thanh Niên án mạng Đắk Lắk Tài xế taxi chặt chém
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận