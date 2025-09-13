Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khóc nức nở vì bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km
Video Thời sự

Khóc nức nở vì bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Tuyến Phan
Tuyến Phan
13/09/2025 11:23 GMT+7

Người phụ nữ bật khóc vì bị 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho cuốc taxi vỏn vẹn 70 km. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội, công an sau khi xác minh đã bắt giữ tài xế taxi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại P.Sơn Nam, Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khóc nức nở vì bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Giang được xác định là tài xế taxi trong vụ việc "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc taxi vỏn vẹn 70 km từ Hà Nội về Hòa Bình (Phú Thọ).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bật khóc nức nở về việc bị tài xế taxi "chặt chém".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Hòa Bình (Phú Thọ) nhanh chóng vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ danh tính tài xế.

Vụ ‘chặt chém’ 4,2 triệu/cuốc xe: Triệu tập tài xế, dựng lại hiện trường

Vụ ‘chặt chém’ 4,2 triệu/cuốc xe: Triệu tập tài xế, dựng lại hiện trường

Công an đã triệu tập tài xế taxi cùng 2 người lái xe ôm, đồng thời cho dựng lại hiện trường để làm rõ vụ 2 người ở Lào Cai đưa con đi khám bệnh ở Hà Nội bị "chặt chém" gần 5 triệu đồng tiền taxi và xe ôm.

Lời kể của 2 thím cháu bị 'chặt chém' 4,2 triệu/cuốc xe: 'Tôi sợ người ta giết'

Xôn xao clip bãi giữ xe máy 'chặt chém' 100.000 đồng sau xem diễu binh

tài xế taxi chặt chém tài xế chặt chém cuốc xe 2,5 triệu tin tức Phú Thọ mạng xã hội
Xem thêm bình luận