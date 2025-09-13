Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (44 tuổi, trú tại P.Sơn Nam, Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khóc nức nở vì bị tài xế taxi 'chặt chém' 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70 km

Giang được xác định là tài xế taxi trong vụ việc "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc taxi vỏn vẹn 70 km từ Hà Nội về Hòa Bình (Phú Thọ).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bật khóc nức nở về việc bị tài xế taxi "chặt chém".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Hòa Bình (Phú Thọ) nhanh chóng vào cuộc xác minh. Lực lượng chức năng đã rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và làm rõ danh tính tài xế.