Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tại P.Thành Nhất (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) để tiếp tục điều tra.

Thảm án 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk tử vong: Bắt giữ nghi phạm

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại khu vực đường Mai Thị Lựu (P.Ea Kao, Đắk Lắk).

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, có mặt tại hiện trường vụ án, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương truy bắt hung thủ, phá án và thăm hỏi thân nhân, lo hậu sự cho các nạn nhân.

Ông Văn thông tin, nghi phạm đã sát hại 3 người trong một gia đình, trong đó có cháu P. (13 tuổi) thoát nạn, được người dân đi cấp cứu kịp thời. Ngoài ra, còn một cháu bé 3 tuổi trong gia đình đã an toàn, không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Hiện nay, cháu 13 tuổi thoát nạn trong vụ án đã được phẫu thuật, sức khỏe đã ổn định, điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Chính quyền địa phương sẽ thống nhất với người nhà để có phương án lo hậu sự cho các nạn nhân", ông Văn nói.