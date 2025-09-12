Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Cụ ông 84 tuổi tử vong trong đám cháy lúc rạng sáng
Video Thời sự

Cụ ông 84 tuổi tử vong trong đám cháy lúc rạng sáng

Trần Kha
Trần Kha
12/09/2025 10:16 GMT+7

Một vụ cháy vừa xảy ra tại cửa hàng bán phụ tùng xe trên đường Lê Quang Đạo (TP.HCM), khiến cụ ông tử vong.

Ngày 12.9, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng Công an TP.HCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng bán phụ tùng xe trên đường Lê Quang Đạo.

Cụ ông 84 tuổi tử vong trong đám cháy lúc rạng sáng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 50 cùng ngày, người dân xung quanh căn nhà buôn bán phụ tùng xe ba gác trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM nghe tiếng hô hoán cháy, kêu cứu của người phụ nữ.

Người dân xung quanh huy động bình chữa cháy mini dập lửa, tìm cách cứu người đàn ông lớn tuổi kẹt bên trong cửa hàng này nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 (Công an TP.HCM) đã điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để chữa cháy.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến ông N.M.T (84 tuổi, ở Vĩnh Long) tử vong.

Cháy cửa hàng bán phụ tùng xe, cụ ông tử vong- Ảnh 1.

Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán phụ tùng xe máy trên đường Lê Quang Đạo

ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, ông N.M.T cùng vợ thuê căn nhà trên để ở và buôn bán nhiều năm nay. Gần đây, ông N.M.T đổ bệnh, chân yếu nên việc đi lại gặp khó khăn.

Hơn 8 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng bán phụ tùng xe ba gác này.

Tin liên quan

Giông lốc cuốn bay mái tôn ở cầu vượt Cây Gõ, người đi đường thót tim

Giông lốc cuốn bay mái tôn ở cầu vượt Cây Gõ, người đi đường thót tim

Cơn giông lốc chiều 11.9 tại TP.HCM đã cuốn bay mái tôn ở cầu vượt Cây Gõ, khiến người đi đường thót tim. Cảnh tượng nguy hiểm này khiến nhiều người chứng kiến phải vội vàng tìm chỗ trú ẩn, trong khi miếng tôn bay vèo qua.

Khám phá thêm chủ đề

cụ ông tử vong cháy tiệm phụ tùng xe cháy ở quận 12 cháy cụ ông tử vong tin tức TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận