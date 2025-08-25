Vụ xe ba gác chở ô tô phía sau: Tịch thu phương tiện, phạt 10 triệu đồng

Ngày 25.8, Công an phường Thới An (quận 12 cũ) phối hợp Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế L.C.T (40 tuổi, quê Thanh Hóa) để xử lý vụ xe ba gác chở ô tô phía sau gây cản trở giao thông.

Clip ghi lại xe ba gác chở vỏ ô tô ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ông T. được xác định là tài xế lái xe ba gác xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng xác định xe ba gác liên quan không có giấy tờ hợp pháp, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nên tiến hành niêm phong, tịch thu.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về 2 hành vi: chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép, không có giấy phép lái xe và không có đăng ký xe. Tổng mức phạt cho tài xế xe ba gác là 10 triệu đồng.

Ông T. cho hay, chiều 21.8, ông mua lại ô tô cũ của người dân (không còn cục máy) trên đường Thạnh Xuân 52. Nơi mua cách nhà khoảng 300 mét nên ông không tháo ô tô ra từng phần mà dùng xe ba gác chở về nhà. Vụ việc gây ùn tắc giao thông, các phương tiện qua lại gặp khó khăn. Ông T. cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 22.8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh xe ba gác chở ô tô (chưa xác định nguyên chiếc hay không) phía sau, gây cản trở giao thông. Đoạn clip kỳ lạ được nhiều người quan tâm và để lại bình luận bởi chiếc ô tô rất to, không rõ vì sao có thể đưa lên xe ba gác.

Xác minh clip xe ba gác chở ô tô ở TP.HCM

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 30 ngày 21.8 trên đường Thạnh Xuân 52, phường Thới An (quận 12 cũ), TP.HCM.

Đoạn clip cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đang lưu thông trên đường Thạnh Xuân 52 thì gặp sự cố ùn ứ. Nguyên nhân được xác định là do một người đàn ông cầm lái xe ba gác ba bánh, chở theo chiếc ô tô phía sau.

Do ô tô có kích thước lớn nên đã chiếm gần hết làn đường khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc vì tình trạng ùn ứ giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.