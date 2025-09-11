Bắt giữ người đàn ông nhặt ve chai đánh chết người vì bị chụp hình

Ngày 11.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, ở xã Ea Nuôl, Đắk Lắk - thuộc H.Buôn Đôn, Đắk Lắk cũ), nghi phạm dùng đá đánh chết người. Nạn nhân của vụ án mạng là anh L.H.S (27 tuổi, trú cùng xã).

Nghi phạm Trịnh Văn Tăng dùng đá đánh chết một nam thanh niên vì bị chụp hình ẢNH: S.Đ.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 8.9, Tăng đi nhặt ve chai trên đường về nhà thì được anh S. gọi lại cho 1 bịch đựng vỏ lon bia. Lúc này, thấy chân Tăng bị đau nên anh S. đã lấy thuốc xịt vào chân. Khi Tăng đi về, anh S. lấy điện thoại di động ra chụp hình lại.

Bực tức vì bị chụp hình nên Tăng đặt bao ve chai xuống đường rồi nhặt 2 cục đá lao đến, đánh liên tiếp vào đầu anh S. khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Lúc này, một số người dân đến can ngăn và đưa anh S. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do bị thương quá nặng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trịnh Văn Tăng về hành vi đánh chết người.