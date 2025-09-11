Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ người đàn ông nhặt ve chai đánh chết người vì bị chụp hình

Hữu Tú
Hữu Tú
11/09/2025 17:55 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp người đàn ông nhặt ve chai dùng đá đánh chết người chỉ vì bị chụp hình.

Ngày 11.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định bắt khẩn cấp Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, ở xã Ea Nuôl, Đắk Lắk - thuộc H.Buôn Đôn, Đắk Lắk cũ), nghi phạm dùng đá đánh chết người. Nạn nhân của vụ án mạng là anh L.H.S (27 tuổi, trú cùng xã).

Bắt người đàn ông nhặt ve chai đánh chết người vì bị chụp hình- Ảnh 1.

Nghi phạm Trịnh Văn Tăng dùng đá đánh chết một nam thanh niên vì bị chụp hình

ẢNH: S.Đ.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 8.9, Tăng đi nhặt ve chai trên đường về nhà thì được anh S. gọi lại cho 1 bịch đựng vỏ lon bia. Lúc này, thấy chân Tăng bị đau nên anh S. đã lấy thuốc xịt vào chân. Khi Tăng đi về, anh S. lấy điện thoại di động ra chụp hình lại.

Bực tức vì bị chụp hình nên Tăng đặt bao ve chai xuống đường rồi nhặt 2 cục đá lao đến, đánh liên tiếp vào đầu anh S. khiến nạn nhân ngã xuống đường, bất tỉnh. Lúc này, một số người dân đến can ngăn và đưa anh S. đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do bị thương quá nặng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trịnh Văn Tăng về hành vi đánh chết người.

Sau cuộc nhậu trên tàu cá ngoài khơi đảo Thổ Chu (Kiên Giang), một thuyền viên bị đánh chết, một người trọng thương và một người phải nhảy xuống biển thoát thân. Nghi phạm Trần Hoàng Vũ (24 tuổi) bị bắt khi đang trên đường vào bờ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
