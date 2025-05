Long An: Chặn đường tình địch, đánh chết người

Ngày 13.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, H.Tân Hưng, Long An) để điều tra về hành vi giết người, liên quan vụ đánh chết người vì ghen tuông.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đang làm việc với Dương Trường Sang (30 tuổi, ngụ cùng địa phương) để làm rõ vai trò đồng phạm.

Đặng Văn Ửng tại cơ quan công an ẢNH: B.B

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ửng có quan hệ tình cảm với chị T.T.H.T (25 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, H.Tân Hưng, Long An). Tối 11.5, chị T. đi uống bia cùng anh rể bà con là H.T.L (40 tuổi) và gọi video báo cho Ửng biết. Cho rằng anh L. nhiều lần rủ rê T. đi chơi, Ửng nổi cơn ghen và cự cãi với chị T.. Bất chấp sự can ngăn, chị T. tuyên bố chia tay.

Ngay sau đó, Ửng cầm theo một cây gậy sắt và rủ Dương Trường Sang đi giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ cùng ngày, thấy anh L. chạy xe máy một mình rời khỏi nhà chị T., Ửng cùng Sang đuổi theo.

Đến đoạn đường vắng gần kênh Trung Ương (ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh), Ửng chặn đầu xe, yêu cầu anh L. dừng lại nói chuyện.

Hiện trường vụ đánh chết người do ghen tuông ẢNH: CTV

Tại đây, sau khi bị anh L. đánh vào đầu, Ửng dùng gậy sắt đánh liên tiếp vào vùng đầu nạn nhân, khiến nón bảo hiểm vỡ và anh L. ngã gục tại chỗ. Sau đó, Sang đưa Ửng về nhà.

Lúc này, một người dân đi bắt ốc tình cờ phát hiện anh L. nằm bất động trên đường, liền báo cơ quan chức năng. Nạn nhân sau đó tử vong do chấn thương nặng ở vùng đầu.

Đến ngày 13.5, biết tin anh L. đã chết, Ửng và Sang đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả xét nghiệm cho thấy Sang dương tính với ma túy.

Vụ đánh chết người do ghen tuông đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.