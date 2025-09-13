Ngày 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phong tỏa hiện trường vụ án và đang điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình tử vong tại P.Thành Nhất, Đắk Lắk (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ).

Hiện trường vụ án 3 người trong một gia đình bị sát hại tại P.Thành Nhất (Đắk Lắk) ẢNH: HỮU TÚ

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày (13.9), nghi phạm T. đến nhà người phụ nữ tên H. tại một con hẻm trên đường Nguyễn Khoa Đăng (P.Thành Nhất). Theo người dân địa phương, T. có quan hệ tình cảm với chị H. và về sống chung nhà.

Tại đây, T. xảy ra mâu thuẫn nên đã dùng dao chém liên tiếp khiến 3 người trong một gia đình tử vong, chưa rõ danh tính nạn nhân. Sau khi gây án, T. đã leo tường rào bỏ trốn khỏi hiện trường.

Truy bắt nghi phạm giết 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm chiến sĩ đến phong tỏa hiện trường.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, khám nghiệm tử thi các nạn nhân, đồng thời truy bắt nghi phạm đang lẩn trốn.