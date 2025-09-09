Đắk Lắk: Khởi tố bị can sát hại thiếu tá công an

Sáng 9.9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng để điều tra đối với bị can Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, ở thôn 4, xã Xuân Lộc, Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về hành vi "giết người". Nguyễn Văn Ty là bị can dùng hung khí sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Tổ phó tổ phòng chống tội phạm, Công an xã Xuân Lộc.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 8.9, Công an xã Xuân Lộc nhận tin báo về việc Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị N.T.K. (36 tuổi, là chị dâu của Ty - sống cùng nhà) vào đêm 7.9.

Ngày sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, mời Ty về trụ sở cơ quan để làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty liền tẩu thoát, lẩn trốn vào khu vực đồi cát trong rừng keo thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình cùng tổ công tác chia thành nhiều mũi truy tìm Ty, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị Ty đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Sau đó, Ty tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi đang cố thủ tại nhà riêng ở thôn 4, xã Xuân Lộc.

Tại Cơ quan CSĐT, quá trình lấy lời khai ban đầu, Nguyễn Văn Ty đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.