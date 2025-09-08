Đắk Lắk: Tạm giữ nghi phạm sát hại thiếu tá công an

Chiều 8.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc, Đắk Lắk), nghi phạm sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sáng 8.9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc vào tối ngày 7.9, Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý thương tích đối với chị N.T.K (36 tuổi), chị dâu của Ty, sống cùng nhà.

Nguyễn Văn Ty, nghi phạm sát hại thiếu tá Nguyễn Đông Cánh ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác gồm 5 cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để mời Nguyễn Văn Ty về trụ sở làm rõ vụ việc.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Nguyễn Văn Ty bỏ chạy. Tổ công tác liền truy đuổi theo đến khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nên chia nhau ra để truy tìm.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị nghi phạm Nguyễn Văn Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát, hy sinh.

Công an xã Xuân Lộc đã huy động lực lượng để truy tìm đối tượng. Đến khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ty tại nhà riêng khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc.

Tại cơ quan công an, quá trình lấy lời khai ban đầu, Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.