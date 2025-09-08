Đắk Lắk: Thiếu tá Công an xã Xuân Lộc hy sinh

Ngày 8.9, Công an xã Xuân Lộc đã có báo cáo về việc thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk bị đối tượng Nguyễn Văn Ty đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty, người đâm nhiều nhát dao khiến thiếu tá công an hy sinh ẢNH: CTV

Theo báo cáo, vào ngày 8.9, tổ công tác Công an xã Xuân Lộc gồm 5 cán bộ được giao nhiệm vụ truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi gây thương tích cho chị N.T.K (36 tuổi) chị dâu của Ty, sống cùng nhà, xảy ra vào tối ngày 7.9.

Thiếu tá công an ở Đắk Lắk bị đâm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi tổ công tác đến gần nhà của Ty thì phát hiện Ty đang bỏ chạy. Tổ công tác liền truy đuổi theo đến khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nên chia nhau ra để truy tìm đối tượng.

Đến 11 giờ cùng ngày, một cán bộ thuộc Tổ cảnh sát khu vực phát hiện thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát dao vào người dẫn đến hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Nhận được thông tin, Trưởng Công an xã Xuân Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng công an để truy tìm đối tượng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, công an đã bắt được đối tượng Ty.



