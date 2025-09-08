Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đắk Lắk: Thiếu tá Công an xã Xuân Lộc hy sinh

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
08/09/2025 15:51 GMT+7

Trong lúc làm nhiệm vụ, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Công an xã Xuân Lộc, Đắk Lắk (TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ) bị một người đàn ông đâm nhiều nhát dao dẫn đến hy sinh.

Ngày 8.9, Công an xã Xuân Lộc đã có báo cáo về việc thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk bị đối tượng Nguyễn Văn Ty đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Đắk Lắk: Một thiếu tá công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Lực lượng công an truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Ty, người đâm nhiều nhát dao khiến thiếu tá công an hy sinh

ẢNH: CTV

Theo báo cáo, vào ngày 8.9, tổ công tác Công an xã Xuân Lộc gồm 5 cán bộ được giao nhiệm vụ truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi gây thương tích cho chị N.T.K (36 tuổi) chị dâu của Ty, sống cùng nhà, xảy ra vào tối ngày 7.9.

Thiếu tá công an ở Đắk Lắk bị đâm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, khi tổ công tác đến gần nhà của Ty thì phát hiện Ty đang bỏ chạy. Tổ công tác liền truy đuổi theo đến khu vực thôn 4, xã Xuân Lộc thì mất dấu nên chia nhau ra để truy tìm đối tượng.

Đến 11 giờ cùng ngày, một cán bộ thuộc Tổ cảnh sát khu vực phát hiện thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng đâm nhiều nhát dao vào người dẫn đến hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Nhận được thông tin, Trưởng Công an xã Xuân Lộc đã huy động toàn bộ lực lượng công an để truy tìm đối tượng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, công an đã bắt được đối tượng Ty.


Tin liên quan

Đại úy công an hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm

Đại úy công an hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm

Ngày 4.8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đại úy Hồ Tấn Dương (ảnh - 36 tuổi), Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Lấp Vò, đã hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm.

Khám phá thêm chủ đề

công an Hy sinh Đắk Lắk hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thiếu tá công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận