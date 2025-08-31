Ngày 31.8, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền hơn 45 tỉ đồng chỉ trong 3 tháng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi, cùng trú tại xã Krông Bông, Đắk Lắk - thuộc H.Krông Bông, Đắk Lắk cũ).

Trước đó, lực lượng chức năng bắt, khám xét nơi ở của 15 đối tượng, tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây đánh bạc hơn 45 tỉ đồng ẢNH: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6.2025, các đối tượng sử dụng điện thoại di động để nhận ghi số đề của con bạc rồi chuyển cho nhà cái nói trên để hưởng hoa hồng hoặc trực tiếp thắng thua với người ghi số đề.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng các tài khoản cá cược trên mạng để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ nhắn tin qua các tài khoản mạng xã hội, như: Viber, Zalo, Telegram, Facebook.

Đến cuối ngày, các đối tượng sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thắng thua với các con bạc. Sau đó, tất cả các tin nhắn đều được các đối tượng xóa sạch.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng trong đường dây giao dịch đánh bạc khoảng 500 triệu đồng mỗi ngày. Từ đầu tháng 6.2025 đến nay, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 45 tỉ đồng.

Hiện cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 người và đang tiếp tục điều tra mở rộng.