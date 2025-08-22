Đồng Nai: Xử phạt người sử dụng trang tin bất động sản gắn đường dẫn đánh bạc

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Xuân Lộc xác minh, làm rõ việc ông L.V.T sử dụng trang thông tin điện tử "batdongsandautu.net.vn" để đăng tải thông tin giới thiệu, hướng dẫn, gắn đường dẫn liên kết đến trang nhà cái chuyên cung cấp các trò chơi đánh bạc, cá độ trực tuyến trên internet.

Hành vi của L.V.T đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử: "Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật", với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

L.V.T tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, hành vi quảng cáo, giới thiệu, gắn đường dẫn đến các trang web cá độ, đánh bạc online là vi phạm pháp luật. Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Người dân, người quản lý, sử dụng các trang thông tin điện tử, mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia quảng cáo, cung cấp thông tin, chia sẻ đường dẫn đến các trang mạng đánh bạc, cá độ trực tuyến dưới mọi hình thức

Trước đó, ngày 15 và 18.8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.D (35 tuổi) và ông N.V.D (55 tuổi, cùng ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) cùng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.



Ông N.T.D bị xử phạt 7,5 triệu đồng và ông N.V.D bị xử phạt 6,25 triệu đồng về hành vi nêu trên. Cả 2 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng công an nhân dân trên fanpage "Công an tỉnh Đồng Nai".