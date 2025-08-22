Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Xử phạt người sử dụng trang tin bất động sản gắn đường dẫn đánh bạc

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/08/2025 18:40 GMT+7

Ngày 22.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T (32 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Xuân Lộc xác minh, làm rõ việc ông L.V.T sử dụng trang thông tin điện tử "batdongsandautu.net.vn" để đăng tải thông tin giới thiệu, hướng dẫn, gắn đường dẫn liên kết đến trang nhà cái chuyên cung cấp các trò chơi đánh bạc, cá độ trực tuyến trên internet.

Hành vi của L.V.T đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử: "Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật", với mức phạt tiền 7,5 triệu đồng.

- Ảnh 1.

L.V.T tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, hành vi quảng cáo, giới thiệu, gắn đường dẫn đến các trang web cá độ, đánh bạc online là vi phạm pháp luật. Tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc diễn ra trên mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Người dân, người quản lý, sử dụng các trang thông tin điện tử, mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia quảng cáo, cung cấp thông tin, chia sẻ đường dẫn đến các trang mạng đánh bạc, cá độ trực tuyến dưới mọi hình thức

Trước đó, ngày 15 và 18.8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.D (35 tuổi) và ông N.V.D (55 tuổi, cùng ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) cùng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông N.T.D bị xử phạt 7,5 triệu đồng và ông N.V.D bị xử phạt 6,25 triệu đồng về hành vi nêu trên. Cả 2 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận nội dung xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng công an nhân dân trên fanpage "Công an tỉnh Đồng Nai".

Tin liên quan

Đà Nẵng: Cảnh sát băng rừng triệt vụ đánh bạc 'khủng', tạm giữ nhiều nghi phạm

Đà Nẵng: Cảnh sát băng rừng triệt vụ đánh bạc 'khủng', tạm giữ nhiều nghi phạm

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá vụ đánh bạc hàng trăm triệu đồng giữa rừng keo, tạm giữ 14 con bạc, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc đánh bạc online Công an tỉnh Đồng Nai Xử phạt vi phạm hành chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận