Thời sự Pháp luật

Công an Đồng Nai cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên

Hoàng Giáp
21/08/2025 20:05 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo về thủ đoạn các nhóm lừa đảo nhắm vào sinh viên hòng chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21.8, Công an tỉnh Đồng Nai đã có những cảnh báo về thủ đoạn mạo danh trường đại học gọi điện lừa đảo sinh viên, phụ huynh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên thường gồm: giả danh cán bộ nhà trường để phỏng vấn, thông báo học bổng du học và yêu cầu nộp tiền làm thủ tục, hồ sơ xuất cảnh; dụ dỗ tham gia “đầu tư sinh lời cao” hoặc đóng tiền để nhận học bổng, hỗ trợ; gửi đường link giả mạo (website, ứng dụng, nhóm Zalo/Facebook) nhằm chiếm đoạt tiền; hăm dọa về hành vi vi phạm pháp luật, buộc chuyển tiền để tránh bị khởi tố; thông báo trúng thưởng du lịch, quà khuyến mãi rồi yêu cầu nộp phí nhận thưởng; hoặc mạo danh đơn vị vận chuyển, yêu cầu đóng phí bưu phẩm.

Đồng Nai: Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên- Ảnh 1.

Người dân cần thường xuyên cập nhật thủ đoạn tội phạm trên không gian mạng hiện nay.

ẢNH MINH HỌA

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết nhiều sinh viên đã bị lừa mất từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân cũng đe dọa đến an toàn tài chính của các em. Khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn sinh viên không cung cấp thông tin cá nhân (MSSV, tài khoản ngân hàng, số điện thoại phụ huynh…) cho người lạ; không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ các số điện thoại, tài khoản lạ.

Người dân khi nhận được thông tin liên quan đến học bổng, học phí… cần chủ động liên hệ trực tiếp với phòng công tác sinh viên hoặc ban Giám hiệu để xác minh. Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo thường xuyên cập nhật các thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm trên không gian mạng. 

Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an nơi cư trú, hoặc liên hệ qua Fanpage Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đồng Nai, hoặc số điện thoại 02513.685.134 để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Khám phá thêm chủ đề

sinh viên lừa đảo Chiếm đoạt tài sản Chuyển tiền Công an tỉnh Đồng Nai
