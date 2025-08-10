Cẩn trọng khi chuyển tiền để tránh những rắc rối

Báo Thanh Niên nhận đơn của bà Nguyễn Thị Yến Mai, ở TP.HCM, về việc chuyển nhầm tiền. Theo đơn, ngày 16.6.2024, do sơ suất, bà Mai dùng tài khoản (TK) cá nhân mở tại Ngân hàng (NH) Vietcombank (VCB) chi nhánh Tân Định chuyển (qua app) nhầm 100 triệu đồng đến TK VCB chi nhánh Hồ Chí Minh, chủ tài khoản tên Trần Thu Hương, số TK 0071001146359.

Biết đã chuyển tiền nhầm, bà Mai nhanh chóng chuyển thêm 2 lần tiền 5.000 đồng ghi nội dung: "Tôi chuyển khoản nhầm, xin chuyển khoản trả lại", nhưng không nhận được phản hồi. Bà Mai liên lạc tổng đài VCB thông báo về việc chuyển tiền nhầm để nhờ hỗ trợ thì NH yêu cầu bà Mai khiếu nại, tra soát điện tử trên app.

Sau khi khiếu nại trên app thành công, VCB thông báo trên app sẽ giải quyết trong vòng 1 tháng, yêu cầu bà liên lạc với VCB chi nhánh Tân Định để được giúp đỡ và trả lời kết quả.

Đến ngày 20.6.2024, bà Mai bị tai nạn phải nhập viện phẫu thuật nên không thể đến NH được. Bà Mai liên lạc qua điện thoại đến tổng đài thì NH yêu cầu bà phải đến NH mới giải quyết, không thể ủy quyền cho người khác.

Ngân hàng làm cho bà Mai tờ xác nhận có chuyển vào tài khoản bà Trần Thu Hương 100 triệu đồng ẢNH: CTV

Tháng 10.2024, bà Mai đến VCB chi nhánh Tân Định thì được trả lời không liên lạc được với chủ TK nhận tiền, và chỉ làm cho bà Mai tờ xác nhận ngày 16.6.2024 bà Mai có chuyển vào TK bà Trần Thu Hương 100 triệu đồng.

Bà Mai yêu cầu NH đến nhà bà Hương để giải quyết thì NH nói không được phép, và cho biết TK bà Hương 3 - 4 năm nay không sử dụng nên số điện thoại không liên lạc được. NH hướng dẫn bà Mai đến trình báo công an để nơi này làm việc với NH thì NH mới cung cấp thông tin.

Sau 6 tháng làm việc với Công an Q.3 (cũ), bà Mai tìm được địa chỉ nhà của bà Hương nên đã nhờ công an khu vực đến nhà làm việc với bà Hương. Đến nhà thì người nhà không chịu nói chuyện, báo bà Hương đã đi nước ngoài…

Rắc rối chuyện chuyển nhầm

Một số bạn đọc (BĐ) bức xúc về trường hợp trên, cho rằng thời gian kéo dài mà vụ việc vẫn chưa được xử lý xong. BĐ Hung Nguyen cho rằng: "NH nơi gửi và nhận phải có trách nhiệm với khách hàng của mình".

Đáp lại, BĐ Tien Lam lý lẽ: "NH làm sao biết được có phải bạn chuyển nhầm, hay trả nợ rồi cố tình lấy lại... Phải có kết luận từ cơ quan điều tra, hay có bản án của tòa án, chứ đâu khơi khơi đóng băng tài sản của người khác được? Thử nghĩ bạn đang làm ăn bình thường, tự nhiên có ai chuyển nhầm vào rồi NH tự ý đóng băng, bạn không thể tiếp tục xử lý tiền để làm ăn thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?". BĐ Cazabi82 cũng cho rằng: "Tiền của mình, lỗi của mình mà bắt NH chịu trách nhiệm? NH có nhiệm vụ liên lạc với người nhận rồi, ở đây là không liên lạc được với người nhận thì sao dám tự ý xác định được có phải là chuyển nhầm không".

Để không xảy ra chuyển tiền nhầm

Bàn về cách giải quyết trường hợp bà Mai ở trên, BĐ Quá Rảnh Fantasy cho rằng: "Chỉ có ra công an khai báo, sau đó khởi kiện dân sự thôi. Khi có bản án thì NH sẽ vào TK kia và lấy tiền trả lại. Nhưng tôi cũng không biết án phí ai trả, vì bên kia đi nước ngoài. TK người ta cũng không sử dụng, vậy bảo họ thua phải trả phí cũng vô lý… Còn bảo tôi phải về VN, ra NH khai báo trả lại, vậy thì tiền đi lại ai chịu cho tôi?".

"Cách tốt nhất để tránh những rắc rối, phiền phức như trên là người gửi phải thật tập trung, cẩn trọng khi chuyển tiền, để không xảy ra sai sót. Về phía người nhận, định kỳ nên kiểm tra TK, và phối hợp với NH để chuyển trả lại tiền chuyển nhầm. Đây cũng là một cách giúp người. Thực tế đã có trường hợp bị khởi tố vì không chịu chuyển trả lại tiền chuyển nhầm", BĐ Hien Le ý kiến.

Theo tôi, các NH nên có một tổ chuyên về xử lý những trường hợp chuyển nhầm, để vừa đảm bảo quyền lợi khách hàng, vừa làm tăng uy tín cho NH mình. Quang Nguyen 100 triệu đồng, con số cũng khá lớn. Nhưng nếu mình khởi kiện ra tòa, rồi chi phí các loại, rồi án phí, nếu lấy lại được thì có đủ chi không nhỉ? Bạn Đọc Mới



