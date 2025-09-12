Xem nhanh 12h: TP.HCM không tan học trước 16 giờ | Cần làm gì khi Trung tâm CIC bị hack?

TP.HCM chính thức quy định không tan học trước 16 giờ
Sáng 12.9, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa chính thức ban hành khung thời gian học hằng ngày đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm học 2025 - 2026.
XEM NHANH 12H 12.9: TP.HCM không tan học trước 16 giờ | Cần làm gì khi Trung tâm CIC bị hack?
Theo đó Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường rà soát và điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động giáo dục trong ngày với khung giờ vào học, giờ tan học với từng bậc học như sau:
Các trường mầm non tan học lúc 16 giờ.
Thời gian mở cửa trường: từ 6 giờ 30.
Thời gian đón trẻ: từ 7 giờ trở đi, không trễ hơn 8 giờ.
Thời gian trả trẻ: từ 16 giờ.
Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.
Các trường tiểu học, THCS, THPT không tan học trước 16 giờ.
Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên từ 7 giờ trở đi và không muộn hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10 giờ 30.
Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không muộn hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.
Sở GD-ĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học muộn hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.
Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.
TP.HCM chính thức quy định không tan học trước 16 giờ
Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy khóc nức nở sau khi nghe tuyên án
Chiều 11.9.2025, sau thời gian nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, liên quan đến bà chủ nhà thuốc Mỹ Châu (TP.HCM).
Bà chủ Mỹ Châu Pharmacy khóc nức nở sau khi nghe tuyên án
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mỹ Châu (là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group; tức nhà thuốc Mỹ Châu) mức án 17 năm tù về tội đưa hối lộ. Trong vụ án này, bị cáo Châu bị cáo buộc đã đưa hối lộ 7 tỉ đồng.
Cùng vụ án, bị cáo Lê Quốc Kháng (tức ca sĩ Quốc Kháng) và Lê Nguyễn Hoàng Nam (là cựu cán bộ công an) bị tuyên mức án lần lượt là 18 năm tù và 8 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là 2 bị cáo đã lừa tiền của bị cáo Châu.
Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 13.9 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)