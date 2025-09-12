Xem nhanh 12h: TP.HCM không tan học trước 16 giờ | Cần làm gì khi Trung tâm CIC bị hack?

Sáng 12.9, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa chính thức ban hành khung thời gian học hằng ngày đối với các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm học 2025 - 2026.

Theo đó Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường rà soát và điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động giáo dục trong ngày với khung giờ vào học, giờ tan học với từng bậc học như sau:

Các trường mầm non tan học lúc 16 giờ.

Thời gian mở cửa trường: từ 6 giờ 30.

Thời gian đón trẻ: từ 7 giờ trở đi, không trễ hơn 8 giờ.

Thời gian trả trẻ: từ 16 giờ.

Các cơ sở giáo dục mầm non phải bố trí đầy đủ lực lượng giáo viên, nhân viên để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập, sinh hoạt tại trường.

Học sinh từ cấp tiểu học sẽ không tan học trước 16 giờ ảnh: Đào Ngọc Thạch

Các trường tiểu học, THCS, THPT không tan học trước 16 giờ.

Buổi sáng: Thời gian vào tiết đầu tiên từ 7 giờ trở đi và không muộn hơn 8 giờ. Thời gian kết thúc buổi học không trước 10 giờ 30.

Buổi chiều: Thời gian vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không muộn hơn 13 giờ 30. Thời gian kết thúc không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.

Sở GD-ĐT yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút; không để học sinh đi học muộn hoặc về sớm tập trung ở khu vực phía trước cổng trường.

Việc bố trí các khung giờ phải bảo đảm giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm.