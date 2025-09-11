Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Chủ nha khoa hành hung khách bị tạm giữ | Bắt 2 nghi phạm vụ ‘giúp người nhưng bị đánh’
Xem nhanh 12h: Chủ nha khoa hành hung khách bị tạm giữ | Bắt 2 nghi phạm vụ ‘giúp người nhưng bị đánh’

11/09/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 11.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.9.2025 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ bị đánh nhập viện vì giúp người gặp nạn: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm

Liên quan vụ việc nhóm người tham gia cấp cứu, giúp đỡ 2 nạn nhân gặp tai nạn giao thông bị hành hung đang gây xôn xao dư luận, tối 10.9, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Luân (34 tuổi) cùng em trai là Trịnh Đình Long (31 tuổi, cùng trú xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ hình sự chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh đánh khách

Liên quan đến vụ việc khách hàng tố cáo bị chủ phòng khám nha khoa hành hung, ngày 11.9, Công an TP.HCM cho biết đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, 40 tuổi, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh (địa chỉ tại phường Hạnh Thông, quận Gò Vấp cũ), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Rảo quanh bệnh viện trộm đồ lúc rạng sáng

Tại Bệnh viện Bình Tân (ở TP.HCM), camera an ninh đã ghi lại cảnh một người đàn ông lẻn vào phòng lúc rạng sáng để trộm tài sản. Nghi phạm sau đó được công an xác định, khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.9.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

