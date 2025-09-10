Tối 10.9.2025, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành hung người mặc trang phục thanh niên xung phong ở TP.HCM, mặc kệ CSGT can ngăn.

Theo đoạn clip dài 19 giây lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông liên tục chỉ tay về hướng người thanh niên xung phong và lớn tiếng bất bình. Cùng thời điểm, 1 CSGT liên tục can ngăn, khuyên người đàn ông "bình tĩnh lại".

Dù nam thanh niên xung phong không phản kháng hay to tiếng nhưng người đàn ông vẫn liên tục lớn tiếng, xô đẩy người này. Tại hiện trường, 1 chiếc xe máy nằm ngã xuống đất, nằm trước đầu xe ô tô. Nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi.

Công an xác minh vụ người đàn ông hành hung thanh niên xung phong ở TP.HCM

CSGT đã thông báo về đơn vị để phối hợp, cử lực lượng xuống hiện trường.

Theo xác minh của PV Báo Thanh Niên, sự việc xảy ra tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM. Sự việc khiến nam thanh niên xung phong bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Người đàn ông hành hung nam thanh niên xung phong được cho là có biểu hiện say xỉn đã được đưa về trụ sở Công an xã Bà Điểm để xử lý. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.